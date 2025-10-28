Кога започва войната?

За кармата минали работи са само тези, при които разплатата е осъществена

Дай Боже разумните политици на планетата да надделеят над военолюбците и да не ни очаква първата глобална война след 4-5 години

Преди единадесет години, на 22 март 2014-а, изнесох доклад пред моето астрологично дружество на тема „Анастасия Романова - спасена или убита“. Получи се обемен доклад, в който освен установените факти в началото на 21 век, колкото и стресиращо да ми беше, се пренесох, невидима за присъстващите, в Ипатиевския дом в Екатеринбург и разказах последователността на убийството на семейството на Николай II, последния руски император, на 17 юли 1918 година с последвалите гаври над мъртвите тела непосредствено след разстрела и още един път няколко дни след убийството.

Много астрологични изчисления направих, до най-малките детайли в звездните карти с часовете на варварското убийство, с четири фиксирани звезди и седем планетоида - детайлно изчисление, което рядко е необходимо. Разказах, но и чрез астрологичния анализ доказах, че Анастасия Романова е убита и няма нищо общо с Елеонора Крюгер, рускинята, заселила се през 1922 година в казанлъшкото село Габарево. Документираните разкази на хората, които твърдят, че са спасили княгиня Анастасия и княз Алексей и са ги довели в България, където са изживели дните си, не отговарят на истината. При връщането ми назад във времето установих, че децата, доведени от белогвардееца, разказал как е спасил Анастасия и брат ù Алексей, са били нечии деца, на които е помогнато именно заради твърдението, че са наследници на император Николай Втори. И поради още една причина.

Милиони хора в Русия са вярвали, че болшевишкият метеж и завземането на властта няма да трае дълго. Когато изконните руски ценности отново заемат полагащото им се място, тогава ще трябва отнякъде да дойде и наследник на императорската корона.

Някой е създал удобна легенда с подходящи и като физическа прилика, и като здравословни показатели деца, но очевидно не е предполагал, че комунизмът ще властва над Русия повече от 70 години.

В заключение цялата астрологична и номерологична информация ме поведе към извод, част от който беше напълно неочакван. Колкото и рядко да е, но се случва, планетарните аспекти да те насочват към извод, който те кара да се чувстваш повече от озадачен, защото е верен, но планетите не показват пътя за неговото осъществяване или предотвратяване. Казват само, че ще се случи.

В първата си част изводът се отнася за убитите хора. Втората част е притеснителната и неочакваната. Изводът е следният: Анастасия все още не е преродена, нито скоро ще се прероди. Когато получи разрешение да го стори, тя ще се върне по земите на своята майка - в Германия, и съгласно личния ù избор ще се роди в Дармщат или в друг германски град, където ù е отредено да има среща и с майка си Александра Фьодоровна (Виктория Алиса Елена Луиза Беатрис фон Хесен-Дармщат, внучка на британската кралица Виктория) и с баща си Николай Романов. Този миг все още е далечен. Ще се прероди именно в Германия, за да осъществи кармичната мъст на детето, което никога няма да забрави видяното, преди да бъде разстреляно, кръвта на своите родители, сестри и брат, като тази мъст ще е и към Германия, и към Русия. Не съм тълкувала кармата на другите деца, тази на Анастасия е достатъчно показателна. Разстрелът на семейството на последния руски император е създало негативна карма между Германия и Русия, която задължително в един момент трябва да бъде неутрализирана.

В минимална степен тази колективна междудържавна карма е намерила равновесната си точка чрез милионите жертви, дадени и от двете страни през Втората световна война, но повече от Русия, защото руският народ не се е вдигнал да защити своя император и да го предпази от възхода на най-примитивната прослойка от обществото - болшевиките.

Забележете - убийството само на седем човека, императорското семейство засега е разплатено със смъртта на повече от шейсет милиона човека. Библейската притча „око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгорение за изгорение, рана за рана“, не важи за кармата. Кармата е разплатена приблизително милион за един.

Тежестта на създадената колективна междудържавна карма не може да бъде премерена според представите на земния човек, а и се оказва, че не е разплатена докрай.

Кармичната мъст ще е и за Германия, защото с парите на германските индустриалци, които са целели дестабилизирането на все по-набиращата мощ руска икономика, Ленин е успял да дойде на власт. Тази глобална кармична мъст между двете държави ще се осъществи след около 100 години. Индиректен творец и потърпевш от тази карма ще е Британската империя заради императрица Александра, внучка на кралица Виктория.

Това означава война, която предстои около 2114 г.

Докладът излезе в текущите сборници на дружеството. Впоследствие бях информирана, че е предизвикал интерес в Русия, за Германия не знам. Някои ще си кажат - 100 години са много време, няма да сме живи тогава. Други ще кажат - на кой му пука, минали работи. За кармата обаче минали работи са само тези, при които разплатата е осъществена.

В брой 9 от 2016 година на „Кармичният кръг“ тълкувах въпрос за колективната карма, където отново потвърдих вече направения извод, че глобалната кармична мъст между двете държави ще се осъществи след около 100 години - между началото и първата четвърт на 22 век. Но нали знаете - астрологът изчислява, човек предполага, Господ разполага.

Кармата се ускори, разплатата сгъсти

Животът във Вселената постоянно се променя и развива, не ни е съдено да знаем по какви причини. Всъщност знам. Много Зло се е натрупало по нискоразвитите планети, такива като Земята, и се е превърнало във водещо в живота на съответната популация, привидно разумна, но с тенденция за душевна деградация по време на възходящото си техническо развитие. Затова в нечакан от никого миг преди няколко години оборотите на кармата ускориха своето движение, първо трикратно, впоследствие още неколкократно. Смисълът е ясен. Натрупаната негативна карма да се разплаща много по-бързо. Ако разумната популация оцелее, добре, ако ли не - значи не е годна за живот в Светлината и заразата на Злото ще бъде прекъсната.

Неслучайно направих това отклонение, което мнозина нито ще разберат, нито ще приемат, но смисълът му е ускорение на разплатата на натрупана карма. Това, което е трябвало да се разплати за сто години, сега, във времето на ускорената карма, очаква разплата в рамките на десетина-петнадесет години. Няма как да се отсече точно, прекалено много са факторите, които оказват влияние.

Чета на 4 октомври 2025 г. „Труд news“ и попадам на редакционния материал „Берлин е започнал подготовка за война с Русия“: „Слушайки изявленията на настоящото федерално правителство, у човек се създава впечатлението, че Германия отново е на пътя към война. Атмосферата е изпълнена с истинска военна истерия и омраза към Русия. За пореден път изглежда сякаш между страните има вечна вражда. „Русия винаги ще бъде наш враг“, заявява германският външен министър, а канцлерът нарича Путин „най-сериозния военен престъпник на нашето време“. С почти ежедневни призиви федералното правителство и водещите медии ни подготвят за война с Русия. И тази война отново ще бъде за Украйна - точно както беше в Първата и Втората световна война. Въвежда се отново наборната военна служба за всички годни за военна служба мъже. Освен това мостовете и пътищата трябва да бъдат укрепени бързо, за да се гарантира, че тежките танкове и военната техника могат да напредват безпрепятствено на изток.

Студентите трябва да бъдат все по-подготвени за военна служба. Болниците също трябва да бъдат ремонтирани, за да се подготвят за евентуална война. Германският министър на отбраната дори определя дата: войната е планирана да започне през 2029 г., след четири години. Дотогава - той многократно заявява, Германия трябва да е готова за бой. Живеем в ускорено време. Кармата скъси времето за конфликта между Германия и Русия от началото до първата четвърт на 22 век, само до първата четвърт на 21 век и плашещите четири години дотогава.

Военният пъзел се нарежда

В края на 2024 г. написах, че планетарните аспекти сочат край на войната в Украйна през 2025 година. Но и предупреждаваха, че ако военолюбците Британия, Франция, Германия, ЕК и Зеленски, които искат войната да продължи, не се смирят, краят на тази човешка хетакомба е с потенциал да приключи през 2031 година. Преди десетина години написах, че в рамките на два века, когато човечеството ще бъде достойно да бъде прието сред вселенския разум на безбройните населени планети в необятния космос, ще премине през чистилището на три глобални войни. Дай Боже разумните политици на планетата да надделеят над военолюбците и да не ни очаква първата глобална война след 4-5 години.