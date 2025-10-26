Мощен вулкан изригна във Филипините (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Вулканът Таал започна да изригва във Филипините. Регистрирани са три мощни стълба от пепел и газ, като стълбовете дим се издигат до два километра.
По време на изригването над вулкана се появи дъга, създавайки зашеметяваща гледка.
WATCH: Incredible video shows Taal volcano eruption in Philippines
Достъпът до острова, където се намира кратерът, е напълно затворен.
TAAL VOLCANO ERUPTS
The Taal Volcano, located in the Batangas Province,Philippines, recently experienced short but powerful eruptions
The ash plumes reached heights of at least 2,400 meters above the crater
Incredible footage shows the power of the sudden eruption