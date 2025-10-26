Мощен вулкан изригна във Филипините (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Наука
Виж галерия
Мощен вулкан изригна във Филипините (ВИДЕО)

Вулканът Таал започна да изригва във Филипините. Регистрирани са три мощни стълба от пепел и газ, като стълбовете дим се издигат до два километра. 

По време на изригването над вулкана се появи дъга, създавайки зашеметяваща гледка.

Достъпът до острова, където се намира кратерът, е напълно затворен.

Още от (Наука)

Най-четени

Мнения