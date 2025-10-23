Учени предупреждават: Броят на мълниите по света се е удвоил

Причината е по-топлата атмосфера, която действа като гориво за мълниите

Небето над нас става все по-неспокойно. Според последните данни на NASA и Европейската космическа агенция броят на мълниите по света се е удвоил за последните две десетилетия, пише Meteo Balkans. Това явление е пряко следствие от климатичните промени – повече топлина, повече влага и повече енергия в атмосферата.

Сателитната система LIS (Lightning Imaging Sensor), която следи глобалната активност на мълниите, отчита над 45 милиарда електрически разряда годишно – рекорд от началото на наблюденията. В тропиците и умерените ширини активността е нараснала с повече от 100%. „Земята буквално става по-наелектризирана,“ казва д-р Карън Родригес от NASA Goddard Center.

Най-голямо увеличение се наблюдава в Африка, Южна Америка и Южна Азия, но Европа също не е подмината. Районите около Средиземно море и Балканите, включително България, Гърция и Италия, попадат сред десетте най-засегнати региони по отношение на бурната активност.

Причината е по-топлата атмосфера, която действа като гориво за мълниите. Колкото по-висока е температурата, толкова повече водна пара се издига и натрупва електрически заряд. При по-силни контрасти между въздушните маси се създават бури с изключителна енергия.

„Днешните гръмотевични облаци са с 30% по-високи и по-интензивни от преди 30 години,“ съобщава Световната метеорологична организация (WMO).

Средната продължителност на бурите също расте – от 45 на над 70 минути, а опасността се увеличава от появата на т.нар. „верижни мълнии“, при които електрическият разряд се движи на десетки километри хоризонтално. Това създава допълнителен риск за самолети, електропреносни мрежи и горски пожари.

През 2023 и 2024 г. мълнии предизвикаха стотици пожари над Канада, Австралия и Южна Европа. В някои райони на Испания и Турция до 40% от пожарите са били предизвикани именно от електрически разряди. Учените предупреждават, че „всеки град може да се превърне в мълниеприемник“.

Според прогнозите на Nature Geoscience, до 2100 г. броят на мълниите може да се увеличи с още 50–60%, което ще направи бурите по-енергийни, по-дълготрайни и все по-непредсказуеми. Небето буквално ще се превърне в огледало на климатичния хаос.