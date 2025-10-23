Вдигат данък сгради с 40 на сто

БСП не отстъпва от “швейцарското правило” за пенсиите

Обсъждат няколко варианта на повишаване на данъчните оценки на имотите

Запазват размера на данък печалба

Данък сгради да бъде вдигнат с 40 на сто е едно от предложенията по проектобюджета за 2026 г., научи “Труд news”. Данъчните оценки на имотите не са променяни от 2012 г., а сондажи за драстичното им увеличение вече бяха направени с общините. Местните власти отдавна напомнят, че трите данъка, които събират - за сгради, за автомобили и за сделки с недвижими имоти не са актуализирани над 10 г.

В момента правят разчети при няколко варианта на повишение на данък сгради, което според партньорите във властта се очаквало да мине най-безболезнено. Мотивът също бил пределно ясен - поскъпване на жилищата и повишаване на пазарните им оценки. От БСП смятат, че би следвало увеличението да е диференцирано, а експертите на ГЕРБ и ИТН твърдят, че няма как да не е така след като пазарната цена на едно жилище в центъра на София е различна от тази на имот в покрайнините в столицата и на такова в провинцията.

Едно от предложенията е базисната данъчна стойност, която е част от формулата за изчисляване на данъчната оценка на жилищата, да се увеличава в съответствие с пазарния ръст на цените на имотите. Това ще се случва, като в сметките се включи индексът на НСИ за цените на жилищата. Резултатът ще бъде актуализация на данъчните оценки на имотите и вдигане на данък сгради.

ГЕРБ и ИТН са били категорични, че исканите от БСП промени в данъчната система, предвиждащи смяна на плоския данък с прогресивно подоходно облагане няма кака да се състоят догодина. Отхвърлена била и идеята за вдигане на плоския данък за печалбите на бизнеса от 10% на 12%.

От ГЕРБ уверявали, че ако няма увеличаване на социалните разходи, бюджетът може да се “върже” с по-стриктно събиране на данъците, с вдигане на данък сгради и на осигурителните прагове. “Готови са да ни накарат да ходим по цървули”, коментираха от БСП, които са категорични, че няма да отстъпят от “швейцарското правило” за увеличение на пенсиите. ГЕРБ предлагали редакция и на него - да се увеличат парите за старост с 5 на сто, вместо с процента, изчислен по “швейцарското правило” - с 50% от инфлацията и с 50% от ръста на средния осигурителен доход за предходната година.

Вероятно ще отпадне добавката от 60 лв. за новите пенсии

Промени в пенсии и осигуровки с бюджет 2026

Вдигат вдовишката добавка до 35%

С бюджета за 2026 г. ще бъдат направени промени, свързани с размера на пенсиите.

С първия бюджет в евро вероятно ще направят промени в пенсиите и осигурителните прагове. Все още от Министерство на финансите не са обявили параметрите на проекта за бюджет за 2026 г., но има някои основни неща, за които са единодушни повечето експерти и представители на управляващите.

Почти е сигурно, че ще отпадне ковид добавката за новите пенсии. Добавката от 60 лв. към пенсиите беше дадена по време на ковид кризата и досега се прибавя и към новите пенсии. Идеята е тя да бъде премахната само за новите пенсии, а хората, които вече са я получили, да продължат да я взимат. Така ще се окаже, че едни пенсионери имат по-големи права от други, тоест едни пенсионери получават допълнителна сума към пенсиите си, а други не. За старите пенсии ковид добавката от 60 лв. ще остане, за да не бъдат намалявани пенсии.

Другото сигурно е, че поне засега няма да бъде увеличавана възрастта за пенсиониране. Причината за това е, че и в момента в Кодекса за социално осигуряване има действащ график за постепенно вдигане на възрастта за получаване на пенсия, докато през 2037 г. стане 65 години и за мъжете и за жените. Тоест дотогава ще действа настоящата схема за вдигане на възрастта за пенсия, а след това може да бъдат обсъждани последващи увеличения.

Може да бъде увеличена вдовишката добавка към пенсиите с бюджета за 2026 г. Това беше обявено неотдавна лично от премиера Росен Желязков в приветствие към пенсионерите на Международния ден на възрастните хора. Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг - от 30% на 35%, обяви тогава премиерът.

Вдовишката добавка беше увеличена от 26,5 на 30 на сто от 1 юли 2024 г. Преди това дълги години не беше променяна. По последни данни на НОИ, които са за първото тримесечие на тази година, вдовишки добавки получават 667 359 пенсионери. Увеличението на вдовишките добавки ще повиши получаваните от тези хора суми. Според Кодекса за социално осигуряване пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Вдовишката добавка не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

Една от мерките за увеличение на приходите в държавния бюджет със сигурност ще бъде борбата със сивата икономика. “Една четвърт от икономиката на България е сива и това е изключително високо ниво”, коментира неотдавна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Според него именно тук са най-големите резерви за по-големи приходи и в пенсионната система, както и от данъци в бюджета.

Приемането на бюджета за 2026 г. може да донесе и други промени в пенсионния модел. Преди няколко месеца парламентът възложи на изпълнителната власт да бъде подготвена пътна карта за пенсионна реформа. Целта е да бъдат разписани промени за пенсиите, които да бъдат правени в продължение на няколко години. В пътната карта вероятно ще бъде включено въвеждането на мултифондовете при управление на парите на осигурените за втора пенсия. За това настояват от частните пенсионни дружества от години. Идеята е по-свободно да бъдат управлявани парите за пенсии в универсалните пенсионни фондове. Тоест парите ще може да бъдат инвестирани по-рисково с възможност да бъде постигната по-висока доходност. Но при сривове на капиталовите пазари по света и загубите от управление на парите ще бъдат по-големи.

Идеята е към всеки универсален пенсионен фонд да бъдат създадени три мултифонда с различно ниво на риск. Парите на младите хора да влизат в мултифонда, който управлява средствата по-рисково, за хората на средна възраст парите да влизат в балансиран мултифонд, а средствата на хората, на които остават няколко години до пенсия, да бъдат управлявани от консервативен мултифонд с най-малък риск. Такива промени ще развържат ръцете на пенсионните фондове, но дали ще бъде постигната по-висока доходност при управление на парите за пенсия ще зависи и от състоянието на капиталовите пазари.

Обсъждат по-високи осигуровки

Вдигат максималния осигурителен доход

Възможно е вдигане на осигурителните прагове

Максималният осигурителен доход ще бъде повишен от началото на следващата година и хората с високи доходи ще плащат повече осигуровки.

Максималните осигурителни прагове ще бъдат увеличени с бюджета за 2026 г. Така хората с високи заплати ще плащат повече осигуровки. В последната средносрочна бюджетна прогноза на Министерство на финансите е планирано максималният осигурителен праг да бъде повишен с 300 лв. от сегашните 4130 лв. на 4430 лв. В хода на подготовката на бюджета за следващата година обсъждат и по-голямо увеличение до 2300 евро, което е близо 4500 лв.

Въпросът с размера на осигуровките за пенсия също е открит. В средносрочната бюджетна прогноза е предвидено осигуровките да бъдат увеличени с 1% от началото на 2027 г. и с още 2% от януари 2028 г. Но Международният валутен фонд препоръча на България графикът за вдигане на осигуровките да бъде изтеглен и повишение да има още от януари 2026 г. Целта е да бъдат осигурени повече пари в държавния бюджет. От КНСБ също подкрепят вдигане на осигуровките. Но от КНСБ предлагат това да бъде съчетано с по-големи данъчни облекчения за деца. Позицията на социалното министерство е, че сега не е добър момент за вдигане на осигуровките. От 1 януари България влиза в еврозоната, което не е добре да бъде съпроводено с повишаване на осигуровки, което би довело до свиване на размера на заплатите и по-големи разходи за бизнеса. Представителите на бизнеса също са против сериозни промени в данъчно-осигурителната система.

За пръв път от доста време се говори и за актуализиране на минималните осигурителни прагове по професии. От 10 години растат само най-ниските прагове заедно с увеличението на минималната заплата. В резултат за все повече хора минималният праг за осигуровките е минималният осигурителен доход за страната.

До 15% от доходите за доброволни вноски

Предлагат схема за по-големи пенсии

Работодатели да внасят до 200 лв.

Проф. д-р Богомил Манов, член на Фискалния съвет

Държавната пенсия да не бъде намалявана, ако човек получава и втора пенсия от универсален пенсионен фонд, предлага в свой анализ проф. д-р Богомил Манов, член на Фискалния съвет. Ако човек се пенсионира през настоящата година, държавната му пенсия се намалява с около 11%, ако взима и втора пенсия. Но е предвидено процентът на това намаление да нараства през следващите години, докато достигне около 25%. Затова при много хора се оказва, че взимането на две пенсии - от държавното обществено осигуряване и от честен фонд, е по-неизгодно от получаването само на една държавна пенсия.

Да се премахне нормативно установената конкуренция между първи и втори стълб на пенсионната система, защото идеята е стълбовете да се допълват, не да се конкурират, предлага Богомил Манов. Според него трябва да отпадне, или поне да се намали, коефициента на редукция на държавната пенсия, при получаване и на втора пенсия. Това ще увеличи реалните доходи на пенсионерите, ще засили доверието в системата и ще ограничи прехвърлянията на средства от универсалните пенсионни фондове към НОИ, обяснява Богомил Манов.

Той предлага промени и при доброволното пенсионно осигуряване. Според Богомил Манов трябва да се насърчи откриването на индивидуални партиди на децата от техните родители, вместо последните да инвестират парите на името на децата в банкови депозити. Данъчното облекчение за личните вноски трябва да се повиши от 10% поне на 15% от доходите, а размерът на данъчно освободената вноска от работодатели за техни служители да се увеличи от 60 лв. поне до 200 лв., предлага Богомил Манов.