Учени казват, че човешкото тяло има „скрито“ шесто чувство и то е жизнено важно за нашето здраве

Това е въпрос, на който сякаш трябва да има еднозначен отговор: колко сетива имат хората?

Докато растяхме, повечето от нас научиха, че има пет основни сетива – зрение, обоняние, слух, вкус и допир.

Въпреки това, може би е време да се пренапишат учебниците.

Учени от Scripps Research твърдят, че човешкото тяло има „скрито шесто чувство“, наречено „интероцепция“.

Интероцепцията е „недостатъчно изучен процес“, чрез който нервната ви система непрекъснато получава и интерпретира физиологичните сигнали на тялото ви, за да поддържа жизненоважните функции да протичат гладко.

Според изследователите, това помага да се обясни как мозъкът ви знае кога да диша, кога кръвното ви налягане спада или кога се борите с инфекция.

Сега екипът е получил награда от 14,2 милиона долара от Националните здравни институти (NIH), за да стигне до дъното на това мистериозно чувство веднъж завинаги.

„Интероцепцията е фундаментална за почти всеки аспект на здравето, но остава до голяма степен неизследвана област на невронауката“, каза професор Син Джин, който ще ръководи част от изследването.

Интероцепцията е предложена за първи път в началото на 20-ти век от британски невролог Чарлз Шерингтън.

Въпреки това, той беше до голяма степен игнориран от изследователите допреди около 10 години.

Петте класически сетива – зрение, обоняние, слух, вкус и допир – са външни и разчитат на специализирани сетивни органи.

Например, зрението зависи от очите ви, докато обонянието изисква носа ви.

За разлика от това, интероцепцията действа чрез мрежа от невронни пътища, дълбоко в тялото.

Поради тази причина изследователите са го нарекли „скрито шесто чувство“.

Въпреки че интероцепцията е жизненоважна за интерпретирането на това как се чувствате във всеки даден момент, досега тя е била до голяма степен неизследвана.

„Сигналите от вътрешните органи се разпространяват широко, често се припокриват и са трудни за изолиране и измерване“, обясниха изследователите в изявление.

Сензорните неврони, които пренасят тези съобщения, се промъкват през тъканите – от сърцето и белите дробове до стомаха и бъбреците – без ясни анатомични граници.“

С новото финансиране, екипът на Scripps Research ще се опита да очертае как сензорните неврони се свързват с широк спектър от вътрешни органи, включително сърцето и стомашно-чревния тракт.

След това те ще се опитат да изградят първия в света атлас на тази вътрешна сензорна система.

Освен пренаписването на учебниците, изследователите казват, че декодирането на интероцепцията може да има важни последици за лечението на болести.

Предишни изследвания показват, че проблемите с невронните пътища са свързани с редица състояния, включително автоимунни заболявания, хронична болка и високо кръвно налягане.

В статия за The Conversation , Дженифър Мърфи от Роял Холоуей, Лондонски университет, и Фрея Прентис от UCL обясниха как интероцепцията е важна и за психичното здраве.

„Това допринася за много психологически процеси – включително вземане на решения, социални способности и емоционално благополучие“, обясниха двамата.

Нарушена интероцепция се съобщава дори при много психични състояния – включително депресия, тревожност и хранителни разстройства.

„Това може също да обясни защо много психични състояния споделят сходни симптоми – като нарушен сън или умора.“

Като цяло, изследователите се надяват, че техният атлас ще отговори на ключови въпроси за това как вътрешните органи и нервната система поддържат синхрон.

„Със създаването на първия атлас на тази система, ние се стремим да положим основите за по-добро разбиране на това как мозъкът поддържа тялото в баланс, как този баланс може да бъде нарушен при заболяване и как бихме могли да го възстановим“, добави професор Джин.