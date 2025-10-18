Учените предупредиха за предстояща катастрофа на Земята

Покачването на морското равнище поради продължаващите емисии на парникови газове може да унищожи крайбрежни градове по целия свят, според проучване на учени от канадския университет Макгил.

„Очаква се морското равнище да се повиши в бъдеще, което ще доведе до прогресивно наводняване на крайбрежните градове“, се казва в доклада.

Според откритията на учените, крайбрежното градско развитие в Африка, Югоизточна Азия и Южна и Централна Америка е изложено на повишен риск от наводнения. От 840-те милиона сгради в изследваната област, 136 милиона ще бъдат засегнати от 20-метрово покачване на морското равнище до 2100 г. Много от тези сгради са разположени в гъсто населени ниско разположени райони, така че пристанищата, инфраструктурата и обектите на културното наследство също биха могли да бъдат изложени на риск.

„Изменението на климата и покачването на морското равнище ще засегнат всеки един от нас, независимо дали живеем близо до океана или не“, каза университетският професор Ерик Галбрейт.

Авторите на изследването казват, че тези изчисления предоставят важна информация на архитекти, проектанти и предприемачи, които могат да използват резултатите, за да сведат до минимум щетите в бъдеще.