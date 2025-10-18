Най-добрият приятел на жената: Прекарването на време с кучета забавя стареенето при жените

Те са известни като „най-добрият приятел на човека“, но кучетата могат да бъдат особено полезна компания за жените.

Ново проучване разкрива как кучетата имат изключителен ефект против стареене върху жените, пише Daily Mail.

Според авторите, прекарването само на един час седмично с куче забавя ключов показател за клетъчното стареене, известен като „дължина на теломерите“.

За жените кучетата могат да бъдат евтина и ефективна форма на лечение, която да помогне за намаляване на физическото натоварване от стреса и да подобри клетъчното здраве, казват експертите.

Но дали кучетата имат подобен ефект и върху мъжете, тепърва ще се види.

Авторката на изследването д-р Шерил Краузе-Парело, доцент по медицински сестри във Флоридския атлантически университет (FAU), смята, че животните имат положителни „биопсихосоциални“ ефекти върху жените.

„Нетрадиционните подходи, като например общуването с животни, могат да предложат значима подкрепа“, каза тя.

„Тези взаимоотношения осигуряват емоционална безопасност и стабилност, което може да бъде особено силно за жените.“

За проучването изследователите са набрали 28 жени на възраст от 32 до 72 години, всички от които са ветерани с посттравматично стресово разстройство (ПТСР) – тревожно разстройство, причинено от стресиращи, плашещи или мъчителни събития.

Проучването се фокусира върху жените ветерани, защото „те са били недостатъчно представени и проучени в изследванията“.

Жените бяха разпределени на случаен принцип в две групи, като и двете участваха в едночасови сесии всяка седмица в продължение на осем седмици.

В първата група жени се включиха доброволно да обучават кучета за помощ на други ветерани в нужда, докато във втората „сравнителна“ група жените гледаха само видеоклипове за обучение на кучета.

Носими монитори, монтирани на участниците, измервали биологични показатели за стрес, включително вариабилност на сърдечната честота (времето между ударите на сърцето), докато дължината на теломерите – маркер за клетъчно стареене – била определена чрез проби от слюнка.

Теломерите са парчетата ДНК в края на хромозомите, които действат като звено на връзката на обувката и предотвратяват разплитането и увреждането на генетичния материал.

Психологическите показатели за стрес, междувременно, бяха оценени с помощта на въпросници, измерващи симптомите на посттравматично стресово разстройство, възприемания стрес и тревожност в множество точки по време на проучването.

Според резултатите, дължината на теломерите се е увеличила в групата за обучение на кучета-помощници, което показва по-бавно биологично стареене.

Ефектът е най-силно изразен при ветераните с боен опит, което е свързано с преживяване на травматични и насилствени събития по време на война.

За разлика от това, тези в контролната група показаха намаляване на дължината на теломерите, което показва ускорено, а не забавено стареене.

На психологически фронт и двете групи съобщават за значително намаляване на симптомите на посттравматично стресово разстройство, тревожността и възприемания стрес през осемседмичния период.

Въпреки това, подобренията в психичното здраве са били сходни в различните групи, което предполага, че самото участие в проучването предлага терапевтична стойност.

Като цяло, откритията, публикувани в списание Behavioral Sciences, разкриват „обещаващи“ биологични ползи, свързани с обучението на кучета за водачи, особено за ветерани с боен опит, което би могло да бъде алтернатива на лекарствената терапия.

Те предполагат, че прекарването само на един час седмично с животни може да помогне на живеещите с посттравматично стресово разстройство на клетъчно ниво – което означава, че не е задължително да притежавате куче, за да се възползвате от него.

„Жените ветерани са изправени пред уникални предизвикателства, свързани с реинтеграцията, които често се пренебрегват, а традиционните лечения за посттравматично стресово разстройство не винаги отговарят на техните нужди“, каза д-р Краузе-Парело, която е съпруга на ветеран, участвал в първа реакция по време на 11 септември.

„Но не всички ветерани могат да се грижат за служебно животно, така че доброволчеството, свързано с животни, може да предложи подобни лечебни ползи без тежестта на собствеността.“

Проучването, описано като „новаторско“, е започнато преди пандемията от Covid и е трябвало да бъде спряно, преди да бъде възобновено в съответствие с протоколите за обществена безопасност.

„Пандемията може да е оказала сериозен негативен ефект върху нивата на стрес, който няма нищо общо със самото проучване“, казва екипът.

Нещо повече, резултатите от това проучване „трябва да се разглеждат с повишено внимание поради малкия размер на извадката“ – което се фокусира единствено върху жени ветерани в САЩ с посттравматично стресово разстройство.

В бъдеще еквивалентни проучвания могат да разгледат ефекта на кучетата върху биологичното и психологическото благополучие на мъжете ветерани или върху по-широка извадка от обществото.

Това е резултат от подобно проучване от миналата година , което установи, че кучетата водачи намаляват тежестта на посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) при извадка от ветерани, около три четвърти от които са мъже.

Изследователи от Университета на Аризона установиха, че тези, които са имали кучета водачи, са имали по-лека депресия и тревожност, подобрено настроение и по-добро качество на живот.