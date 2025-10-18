Спешно предупреждение за земетресения тип „звуков бум“, които разрушават цели градове... и могат да ударят всеки момент

Калифорнийците може да са изложени на риск от смъртоносни „суперсрязващи“ земетресения в близко бъдеще. Учени предупреждават, че ултрабързите разкъсвания създават остър, бумтящ ударен фронт, който е далеч по-разрушителен от типичните земетресения, пише Daily Mail.

Ахмед Етаф Елбана, професор по земни науки и строително инженерство в Университета на Южна Калифорния , заяви пред Daily Mail: „Има голяма вероятност следващото голямо земетресение в Калифорния да е свръхсрязващо.“

Тази оценка се основава на проучвания на основните разломи тип „сдвиг“ в Калифорния, които показват, че подобно събитие е статистически вероятно.

Елбана каза, че тези явления причиняват силно трептене, което трае по-дълго и обхваща по-големи площи от конвенционалните земетресения, и имат потенциал да засегнат сгради, които иначе биха останали незасегнати от по-малко силни земетресения.

Събитията от свръхсрязване се считат за особено опасни, защото нанасят „двоен удар“ – първо ударният фронт, а след това самото разкъсване.

Ударният фронт е водещият ръб, който се движи по-бързо от нормалните сеизмични вълни, причинявайки внезапен, интензивен тласък, подобен на звуков бум. След това следва разкъсване, което води до продължително разтърсване и структурно напрежение. Заедно тези ефекти са известни като характеристиката „двоен удар“.

„Като се има предвид, че 70 процента от населението на Калифорния живее в радиус от 30 мили от активен разлом, това... представлява допълнителен риск“, каза Елбана.

При свръхсрязващо земетресение, разкъсването по линията на разлома се разпространява по-бързо от околните сеизмични вълни, натрупвайки енергия в ударна вълна, подобна на звуковия бум, създаден от струя, преминаваща звуковата бариера.

Освен структурните щети, Елбана предупреди, че критични жизненоважни линии като електропреносни мрежи, транспортни мрежи и водоснабдителни системи могат да бъдат сериозно нарушени.

Интернет и комуникациите може да останат недостъпни „дни или дори седмици“, добави той, създавайки особено опасна ситуация в това, което той определи като „една вече уязвима политическа и информационна среда“.

Елбана каза пред Daily Mail, че е широко известно, че Калифорния е на път да се сблъска с голямо земетресение.

„Знаем, че това ще бъде нещо различно от всичко, което щатът е преживявал през последния век“, каза той. „Може да има жертви, а щетите могат да достигнат стотици милиарди долари.“

Калифорния има повече от 500 активни разломни линии (видимото доказателство за разлом на земната повърхност) и общо 15 700 известни разлома (триизмерно прекъсване в земната кора, където скалите от двете страни са се движили една спрямо друга). Разломът Сан Андреас е най-забележимият.

Стотици разломи в щата се считат за потенциално опасни, включително Сан Андреас, Сан Хасинто, Нюпорт-Ингълууд и Хейуърд.

„Калифорния е дом на много дълги разломи, които са способни да предизвикат големи разрушителни земетресения с магнитуд 7 (M7) или по-големи“, каза Елбана пред Daily Mail.

„Нашето проучване на земетресенията с M7+ върху разломи тип „свлачище“ по целия свят (подобни на изброените) показва, че повече от една трета от тези земетресения са показали характеристики на свръхсрязващи разкъсвания.“

Това включва земетресения, при които разкъсването се движи по-бързо от околните сеизмични вълни, създавайки остър, подобен на звуков бум ударен фронт, последван от продължително трептене.

Той обясни, че проблемът е, че свръхсрязващите земетресения остават „до голяма степен недостатъчно проучени“.

Тъй като учените започват да ги разпознават все по-често, нараства нуждата да се разбере „допълнителната опасност и риск“, които те представляват, особено в гъсто населени райони като Калифорния, където множество активни разломи се пресичат и се простират близо до големи градове.

Изследователите също така предупреждават, че близостта на тези разломи увеличава риска от „дублети на земетресения“, при които разкъсване на един разлом предизвиква друг наблизо малко след това, което потенциално утежнява опустошенията.

За първи път са изказани хипотези за разкъсвания от свръхсрязване през 70-те години на миналия век, въпреки че много учени са ги отхвърлили като теоретични.

През 80-те години на миналия век скептицизмът продължава. Към 90-те години на миналия век обаче започват да се появяват доказателства, показващи, че земетресенията наистина могат да надвишават скоростта на срязващите вълни - сеизмични вълни, които обикновено пренасят енергия през земната кора. (Скоростта варира в зависимост от материала, през който се движат вълните.)

Свръхсрязващите земетресения могат да причинят необичайно тежки щети на сгради, които иначе биха могли да издържат на типични земетресения. Те усилват треперенето с честоти от два до три цикъла в секунда, което е диапазонът, най-опасният за ниски и средноетажни сгради и твърда инфраструктура.

За сравнение, конвенционалните земетресения обикновено предизвикват треперене с по-ниска честота, което засяга по-високи и по-гъвкави структури.

Въпреки че строителните норми отчитат концентрираните изблици на треперене в една посока, те не разглеждат изрично усиленото движение на земята, успоредно на разкъсване от свръхсрязващ разлом.

Елбана каза, че тази празнина подчертава спешната необходимост от оценка на риска и актуализиране на стандартите за сеизмично проектиране.

„Това означава провеждане на реалистични симулации на сценарии, които включват свръхсрязващи разкъсвания и внимателно характеризиране на получените модели и интензитет на треперене“, обясни той.

Можем да предотвратим превръщането на природно бедствие в апокалиптично бедствие. Но това ще изисква учени, инженери, политици, мениджъри по извънредни ситуации и обществеността да работят заедно в координирани усилия за укрепване на устойчивостта.

„Това изисква инвестиране на време, ресурси и експертиза, но е необходимо действие, което не можем да си позволим да игнорираме.“