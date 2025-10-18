Деца на бедствието: Нова хипотеза за човешката еволюция

Учени от САЩ и Етиопия са изследвали находище на Homo sapiens в Източна Африка. Те са направили редица значителни открития, които биха могли да променят разбирането ни за древната история на Homo sapiens.

Необичаен къмпинг на река Шинфа

През 2002 г., докато изследвали притоците на Сини Нил в северозападна Етиопия, учените открили археологически обект, обозначен като Шинфа Метема 1, кръстен на реката, на чиято древна тераса се намира обектът.

Разкопките разкриват, че хората са обитавали района много дълго време по време на средния палеолит. Те са оставили след себе си слоеве, съдържащи десетки хиляди каменни люспи и остриета, както и огромен брой животински и рибни кости, носещи доказателства за клане.

Местните занаятчии обработвали базалт, шист, кварц и халцедон, като отрязвали излишния материал, за да създадат симетрични, заострени инструменти. Характерът на щетите подсказва, че това са били прободни оръжия – най-вероятно върхове на стрели.

Това е изненадващо откритие, тъй като първите убедителни доказателства за употребата на лук се появяват двадесет хиляди години по-късно, във Франция (пещерата Мандрен, на 54 хиляди години).

Подобни върхове на стрели са били откривани и преди в Африка , но се е смятало, че са части от стрелички или копия. Сега произходът на стрелбата с лък може би трябва да бъде преосмислен.

Какво разказаха костите

Жителите на Шинфа-Метема-1 са имали разнообразна диета. Те са ловували предимно дребни копитни животни, а по-рядко - брадавичави свине и жирафи. В менюто са били и маймуни, токачки, гризачи, зайци, малки птици, змии, гущери и жаби. Те са събирали и щраусови яйца и, съдейки по овъглените черупки, са ги готвели на огън.

В един момент диетата, основана на месо, се изместила към такава, основана на риба – в седиментите били открити множество кости от сом и черупки от мекотели. Учените се чудили какво е накарало хората да променят диетата си.

Днес Шина и другите притоци на Син Нил са сезонни, което означава, че текат пълноводно само през дъждовния сезон. През останалата част от годината те пресъхват, оставяйки само малки локви и старици. Колебанията във времето влияят върху зъбната структура на животните, които пият от тези водни басейни. Например, ако въздухът е сух, съдържанието на тежкия изотоп кислород-18 в емайла им се увеличава.

Това разкрива, че климатът по това време е бил сух. Когато главното речно корито пресъхнало, хората търсели малки езера и заливи. Животните идвали до водопоите, където вероятно били застрелвани с лъкове. Рибата се ловила на ръка в плитки вирове, както местните жители правят и днес.

За да определят възрастта на обекта, те се обърнали към криптотефра. Това е набор от методи, които позволяват прецизно датиране на седименти, ако те съдържат продукти от изригването. В Шинфа Метема-1 учените открили микроскопични включвания на вулканично стъкло. Химичният анализ разкрил, че тези капчици произхождат от супервулкана Тоба, разположен на остров Суматра . Вероятно са пристигнали там по въздуха по време на най-голямото изригване, което се е случило преди 74 000 години.

След това вулканът изхвърли огромно количество пепел и парникови газове в атмосферата. Някои учени смятат, че този древен катаклизъм е довел до „вулканична зима“, която е могла да тласне човечеството до ръба на изчезване. В търсене на храна хората напуснали Африка и се разпространили по цялата планета.

Не е ясно дали жителите на Шинфа-Метема-1 биха могли да бъдат наши предци. Учени от САЩ и Етиопия, водени от Джон Капелман, се съмняват в това. Тяхната статия, обобщаваща резултатите от многогодишното им изследване, беше публикувана наскоро в Nature. Най-вероятно преселение към Евразия по-късно е извършено от друга група Homo sapiens. Сайтът обаче разкрива как това би могло да се случи.

Традиционно се е смятало, че хората са мигрирали от Африка по време на благоприятни периоди на влага, когато реките са текли пълноводно и в пустинята е можело да се намери храна. Сега е ясно, че това не е било непременно така.

Хората се адаптирали забележително добре към сушата и недостига на ресурси, движейки се по сухи речни корита в търсене на локви и плячка, пасеща около тях. Авторите наричат това „синя магистрала“, която е функционирала през най-суровите периоди.

Постоянният екологичен натиск направи хората по-гъвкави, подтиквайки ги да търсят нови местообитания и по този начин задейства процеса на колонизация на Евразия. Но са необходими нови открития, за да се подкрепи идеята за „синя магистрала“.