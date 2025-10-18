Учените разкриват изненадващата възраст, на която мозъкът ви достига своя пик: Най-добрите ви дни зад гърба ли са ви?

С всеки изминал ден може да чувствате, че все повече надминавате своя пик.

Но не се паникьосвайте – ново проучване показва, че най-добрите ви дни може би все още предстоят, пише Daily Mail.

Учени в Австралия твърдят, че цялостното умствено функциониране в мозъка всъщност достига пик между 55 и 60-годишна възраст.

Хората в тази възрастова група може да са най-подходящи за решаване на сложни проблеми и заемане на високи лидерски позиции в работната сила.

„С отдалечаването на младостта ви в миналото, може да започнете да се страхувате от остаряването“, казва авторът на изследването Жил Жиняк, професор по психология в Университета на Западна Австралия.

„Но нашите изследвания показват, че има и много основателна причина за вълнение.“

„За много от нас, цялостното психологическо функциониране всъщност достига пик между 55 и 60-годишна възраст.“

„Може би е време да спрем да третираме средната възраст като обратно броене и да започнем да я разпознаваме като връх.“

Предишни проучвания показват, че хората достигат своя физически пик в средата на двадесетте до началото на тридесетте си години – ето защо спортистите имат толкова сравнително кратка кариера.

Но по отношение на когнитивния пик, картината е много по-неясна.В своя мета-преглед на предишни изследвания, екипът идентифицира 16 ключови когнитивни и личностни черти, всички „с добре документирани възрастови траектории“.

16-те черти включват морално мислене, обхват на паметта, скорост на обработка, знания и емоционална интелигентност.

Те включваха и така наречените „големи пет“ личностни черти – екстравертност, емоционална стабилност, съвестност, отвореност към нови преживявания и приятност.

„Чрез стандартизиране на тези изследвания до общ мащаб успяхме да направим директни сравнения и да картографираме как всяка черта се развива през целия живот“, каза професор Жиньяк в статия за The Conversation.

Когато комбинирали свързаните с възрастта траектории на всичките 16 измерения, се появил „поразителен модел“, според академика.

„Общото умствено функциониране достига пик между 55 и 60-годишна възраст, преди да започне да намалява от около 65-годишна възраст“, каза той.

Този спад става по-изразен след 75-годишна възраст, което предполага, че намаляването на функционирането в по-късен етап от живота може да се ускори, след като започне.“

Няколко от измерените черти достигат своя връх много по-късно в живота, включително съвестност (достигаща връх около 65 години) и емоционална стабилност (около 75 години).

По-рядко обсъжданите черти, като например моралните разсъждения, също изглежда достигат пик в по-напреднала възраст – около 70 и повече години.

Въпреки че цялостното психическо функциониране значително намалява след 75-годишна възраст, способността за съпротива срещу когнитивните отклонения – умствени преки пътища, които могат да ни доведат до вземане на ирационални решения – може да продължи да се подобрява и през 70-те и дори 80-те години.

Констатациите, публикувани в списание Intelligence , може да обяснят защо много от взискателните лидерски позиции в бизнеса често се заемат от хора на петдесет и шестдесет години.

Хората, които са най-подходящи за лидерски, преценителни или изпълнителски роли с високи залози, вероятно са на възраст между 55 и 60 години – и е малко вероятно да са по-млади от 40 или по-възрастни от 65 години.

Въпреки това, по-възрастните работници са изправени пред по-големи предизвикателства при връщането си на пазара на труда след загуба на работа – може би защото работодателите смятат, че скоро ще се пенсионират.

„Въпреки че много изследвания подчертават спада в когнитивните способности в ранна зряла възраст, нашите открития показват, че когато се вземат предвид по-широки адаптивни черти, човешкият функционален капацитет достига пик в средната възраст“, заключава екипът.