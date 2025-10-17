Дъжд от падащи звезди на  21октомври

Прогнозата е за 23 ярки метеора на час

Тази година броят на падащите звезди от метеорния поток Ориониди ще достигне своя пик през следващата седмица, на 21 октомври, съобщи Live Science.

Орионидите са един от двата годишни метеорни потока, които произхождат от Халеевата комета. Вторият метеорен поток се нарича Ета Аквариди и е най-видим в началото на май.

Метеорният поток Ориониди получава името си, защото изглежда, че “падащите звезди” навлизат в земната атмосфера от района на Космоса, където се намира съзвездието Орион. Това съзвездие е най-известно с пояса на Орион, където има три ярки звезди - Алнитак, Алнилам и Минтака. Но най-ярките звезди в съзвездието са Бетелгейзе и Ригел.

Учените прогнозират, че ще се виждат приблизително 23 ярки метеора на час.

Възможно е обаче наблюдението да бъде затруднено от ярката Луна, която е във фаза Пълнолуние на 17 октомври.

Орионидите са смятани не само за един от най-красивите и ярки метеорни потоци, но и за един от най-бързите.

Тази година се предвижда метеорите да навлизат земната атмосфера със скорост 66 км/с, или приблизително 238 000 км/ч.