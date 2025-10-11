Истината за избора на пола на бебето: Всичко се решава в деня на зачеването на детето

Истината за избора на пола на бебето. Всичко се решава в деня на зачеването. Стари истории разказват, че ако се опитвате да имате момиче, трябва да поставите дървена лъжица или розови бебешки дрешки под леглото или дори да поставите монета в устата си по време на полов акт, пише Newsweek.

Появиха се нови теории от експерти, които твърдят, че можете да изберете пола на бебето си по време на зачеването.

Тези истории достигнаха и до ушите на интернет потребители, които търсят решения за определяне на пола на бъдещото бебе.

Сега, тенденция в социалните медии възражда идеята, този път твърдейки, че тя се основава на научна информация.

Под хаштага #GenderSwaying , модният дизайн е привлякъл десетки милиони гледания, като майките подробно описват сложните усилия, положени за получаване на сина или дъщерята, които са искали.

Във видеоклип, гледан от над 115 000 милиона души, инфлуенсърът Алексис Бремнър призна:

„Наистина, наистина исках момиче за първото ни дете. Така че, преди да се опитам да зачена, направих много проучвания.“

Алексис Бремнер решава да следва метода на Шетълс, теория, разработена през 60-те години на миналия век от американския гинеколог д-р Ландрум Брюър Шетълс.

Тази теория твърди, че съчетаването на полов акт с овулацията може да повлияе на пола на детето, като се твърди, че „мъжките“ сперматозоиди с Y хромозомата плуват по-бързо, докато „женските“ сперматозоиди с X хромозомата са по-бавни, но оцеляват по-дълго.

Според този метод, двойките, които искат момиче, трябва да имат полов акт няколко дни преди овулацията.

Също така, двойките, които искат момче, трябва да изчакат до деня на овулацията.

Идеята е вдъхновила spin-off компании като метода Babydust, създаден от американския микробиолог д-р Катрин Тейлър, която има форум във Facebook с над 55 000 последователи.

Д-р Тейлър твърди, че процентът на успех е 87%, въпреки че няма клинични проучвания, които да доказват това.

Теориите не бяха игнорирани от ИТ експертите.

Те са разработили приложения за плодовитост, които показват най-добрите дни за зачеване на момче или момиче.

Едно от тези приложения е Fertility & Period Tracker, което има хиляди положителни отзиви от майки, които твърдят, че е работило.

Все повече инфлуенсъри се появяват онлайн и споделят методите си за зачеване на деца.

Никол Шамлин е пример.

Тази майка на три деца и инфлуенсър сподели пред своите близо 50 000 онлайн последователи, че е заченала дъщеря, след като е последвала съвета:

„Мисля, че цикълът, в който забременях, беше два дни преди овулацията.“

Никол Шамлин, майка на три деца, също се опита да повлияе на пола на бебето, като разказа на близо 50 000 свои последователи как тя и партньорът ѝ са се уверили, че „най-накрая ще имат своето малко момиченце“.

Младата майка избрала да промени диетата си, като приемала добавки с червена боровинка, магнезий и калций по време на плодородната си седмица, вярвайки, че това ще намали шансовете на „мъжките сперматозоиди“ за оцеляване.

Проучване, проведено в Холандия през 2010 г., твърди, че диета, богата на калций и бедна на натрий, увеличава шансовете за зачеване на момиче.

Други форуми съветват жените да консумират киселинни храни за момичета или алкални храни за момчета, за да променят вагиналното pH.

Експертите по фертилитет обаче казват, че нито един от тези подходи не работи.

Д-р Басел Уотар, ендокринен гинеколог и доцент по репродуктивна медицина в университета Англия Ръскин, каза:

„Методът на Шетълс не е нов - той съществува от 60-те години на миналия век. Но няма доказателства за него.

Проучванията показват, че той няма статистически ефект върху пола на бебето. Единственото нещо, което решава това, е кой сперматозоид опложда яйцеклетката - дали има X хромозома или Y хромозома.“

Той обясни, че въпреки че X и Y сперматозоидите може да изглеждат сякаш се движат различно под микроскоп, на практика няма разлика:

Оплождането става за части от секундата. Режимът на плуване няма значение, стига да има достатъчно сперматозоиди, които да достигнат до яйцеклетката.“