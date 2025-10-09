Доказано: Жените генетично са по-предраз-положени към депресия

Ново проучване анализира проби от ДНК на половин милион души

Два пъти по-вероятно е да страдат от това състояние

Генетични фактори допринасят повече за риска от депресия при жените, отколкото при мъжете, показва голямо австралийско проучване, предаде Ройтерс. Данните могат да помогнат за по-нататъшно разбиране защо представителките на нежния пол по-често страдат от това състояние.

След анализ на проби от ДНК на половин милион души, изследователите открили почти два пъти повече генетични „флагове“ за депресия при жените, в сравнение с мъжете, се казва в проучването, публикувано в Nature Communications.

„Вече знаем, че при жените е два пъти по-вероятно да страдат от депресия през живота си, отколкото мъжете“, казва в изявление ръководителят на проучването д-р Британи Мичел от Института за медицински проучвания QIMR „Бергхофер“ в Бризбейн. „Досега не съществуваха много последователни проучвания, които да обяснят защо депресията засяга жените и мъжете по различен начин, включително възможната роля на генетичните фактори“, казва Мичел.

Екипът е открил около 7000 промени в ДНК, които могат да предизвикат депресия и при двата пола и допълнително 6000 ДНК промени, които могат да допринесат за депресия само при жените. Учените също така установили, че генетичните фактори, свързани с депресията, се припокриват повече с гените, отговорни за метаболизма при жените, отколкото при мъжете.

Разликата може да обясни защо жените с депресия по-често страдат от метаболитни симптоми като промяна на теглото или на енергийните нива.

Според изследователите повечето клинични проучвания и терапии са тествани върху мъже и те се надяват работата им да допринесе за по-голямо разбиране на клиничната природа на женската депресия. „Тези резултати подчертават важността от отчитането на специфичните генетични фактори в проучването на здравословните състояния, включително при сериозни депресивни разстройства, проправяйки път за стратегии за по-целенасочено лечение“, казват в заключение учените.