Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Отличието се присъжда за откритие в областта на квантовата механика

Нобеловата награда за физика отива при трима изследователи на квантовата механика - Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис.

Изследванията им се фокусират върху максималния размер на система, способна да демонстрира квантово - механични ефекти.

Експериментите им с електрическа верига демонстрират квантово - механично тунелиране и квантизирани енергийни нива в система достатъчно голяма, за да се побере в човешка ръка. Те са основата за разработването на квантовите компютри.

Физиката е първата област, спомената от Алфред Нобел в завещанието му за наградите. Отличието се присъжда от Кралската шведска академия на науките от 1901 г. Нобеловата седмица започна вчера с обявяването на наградата за физиология или медицина. Учените Мери Брункоу, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи бяха първите лауреати на Нобеловата награда тази година. Тримата я получиха за медицина за “техните открития, свързани с периферната имунна толерантност”, се казва в съобщението на Нобеловия комитет.

Кулминацията ще бъде в петък, когато ще бъдат връчени наградите за наука, литература и икономика, както и тазгодишната Нобелова награда за мир, като вече се знае, че сред номинираните е и американският президент Доналд Тръмп.