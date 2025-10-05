Хранителен режим с ядки и плодове ще спаси милиони животи

Ново мащабно проучване за вредата от преработените храни

Всяка година биха предотвратени около 15 милиона смъртни случаи

Хранителна диета, богата на плодове и зеленчуци и бедна на месо и млечни продукти, може да предотврати около 15 милиона смъртни случая по целия свят всяка година, показва ново мащабно проучване, съобщи агенция ДПА.

Препоръчваната диета от комисия Eat-Lancet се състои предимно от пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, ядки и бобови растения като леща и червен боб, с умерени или малки количества риба, млечни продукти и месо. Изследователите пишат: „В момента всички национални диети се отклоняват съществено от препоръчваната здравословна диета, но преминаването към този модел би могло да предотврати приблизително 15 милиона смъртни случая годишно (27% от общия брой смъртни случаи в световен мащаб). Такъв преход би намалил честотата на много специфични незаразни заболявания и би насърчил здравословното дълголетие.“

Експертите от Lancet посочват и екологичните ползи от диетата, казвайки, че тя може да намали търсенето на ресурсоемки храни като червено месо, като по този начин намали емисиите на парникови газове и използването на земя и вода. Диетата препоръчва на хората да ядат пълнозърнести храни (около 150 грама на ден), плодове и зеленчуци (500 г. на ден), ядки (25 г. на ден) и бобови растения (75 г. на ден). Тя може да включва умерен прием на животински храни като червено месо (до 200 г. на седмица), птиче месо (до 400 г. на седмица), риба (до 700 г. седмица), яйца (3-4 на седмица) и млечни продукти (до 500 г. на ден). Също така се призовава за ограничаване на добавените захари, наситените мазнини и солта - често срещани в преработените храни. Докладът установява, че настоящите хранителни системи по света допринасят за 30% от емисиите на парникови газове и оказват въздействие върху климата, биоразнообразието, потреблението на прясна вода и промените в начина, по който се използва земята. Изследователите поясняват, че въпреки че в световен мащаб се произвежда достатъчно храна, почти половината от осемте милиарда души по света (около 3,7 милиарда) нямат надежден достъп до здравословна храна, чиста околна среда или не разполагат с достатъчно средства.

Констатациите от проучването показват, че ако целият свят успее да премине към здравословна диета и има последователна политики за намаляване на емисиите във всички сектори, парниковите газове биха могли да намалеят наполовина - еквивалентно на затварянето на всички въглищни електроцентрали на планетата.