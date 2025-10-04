Гъвкаво работно време за родители с дете до 12 г.

Министерство на труда предлага облекченията да важат през цялата година

Майките ще могат да поискат от работодателя да се трудят от къщи

Ще важи и за осиновители

Родителите на деца до 12 години ще имат възможност през цялата година да поискат от работодателя гъвкаво работно време, да си тръгват по-рано от офиса или да работят от къщи. Това предлагат от Министерство на труда и социалната политика в свое становище по внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП промени в Кодекса на труда.

Депутатите предлагат родител (осиновител) на дете - ученик до 12 годишна възраст, който полага грижи за него през лятната ваканция, да има право да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние или други промени на трудовия договор, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. В момента такова право целогодишно имат родителите на деца до 8-годишна възраст.

Според вносителите на проекта родителите на деца между 8 и 12 години нямат възможност да се грижат за децата си през летните ваканции, които са 3-3,5 месеца. Ползването на неплатен отпуск ощетява семейния бюджет, а за ползването на частни занимални и летни зелени училища се плащат съответните такси, посочват депутатите в мотивите си.

В становището си от Министерството на труда посочват, че от постъпващите във ведомството запитвания се установява, че освен по време на ваканциите, затруднения за съвместяването на личния и професионалния живот има и през учебната година. Особено в големите населени места е предизвикателство за родителите придружаването от и до училище на децата до 12-годишна възраст и съвместяването на тази отговорност с явяването навреме на работа и оставането до края на работния ден.

“В тази връзка считам за целесъобразно по време на дебатите по законопроекта да се обсъди възможността за уреждане на правото на работника или служителя, който е родител (осиновител) на дете до 12-годишна възраст, да предлага изменение на трудовото правоотношение не само по време на лятната ваканция”, пише в становището на министъра на труда Борислав Гуцанов. По този начин ще се подпомогне в по-голяма степен съвместяването на трудовите и семейните ангажименти и ще се улесни изпълнението на задължението, произтичащо от Закона за закрила на детето, да не се оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст.

“С оглед на демографската ситуация в страната считам за важно да се предприемат инициативи, които да подпомагат младите семейства при раждане и отглеждане на деца. За младите родители е важно както да имат възможност да израстват в професионално отношение, така и да могат да отделят нужното време за отглеждане и възпитание на децата”, заявява министърът.

В момента родителите на деца до 8 години могат да поискат от работодателя изменение на трудовия договор, което може да е свързано с продължителността или разпределението на работното време, преминаване към работа от разстояние и всички други възможни форми на гъвкавост, регламентирани в Кодекса на труда. Предстои депутатите да решат дали тези права ще важат и за родителите с деца между 8 и 12 години само през лятната ваканция или целогодишно. Промяната на трудовия договор се извършва въз основа на писмено съгласие между работодателя и работника, когато има възможност в предприятието. По този начин се предоставя възможност на работника или служителя да прецени от какво точно изменение на правоотношението има нужда, включително да поиска работата да започва или приключва по-рано, да е с по-малка продължителност и т. н., за да може по-лесно да съвместява работните със семейните си задължения. Решението за работното време се взима в диалог с работодателя, който може да направи преценка относно възможностите за организация на дейността на предприятието във връзка с поисканата от работника промяна на работното време или работа от къщи.

Безспорно е, че ползването на платени и неплатени отпуски от родителите през лятната ваканция създава затруднения както за работодателите, така и за останалите работници във фирмата, а често е свързано и с ощетяване на семейния бюджет, заявяват от министерството. Затова подкрепят предложението на депутатите, родителите на ученици до 12 години да могат да поискат гъвкаво работно време, като предлагат това да важи през цялата година, а не само през лятната ваканция.

Предлагат ваучери за семейна грижа за малки деца

Данъчни облекчения за работа от къщи



Първите три години са критични

Предлагат да има данъчни облекчения на работодатели, които позволяват на майки с малки деца да работят от къщи.

Да бъдат въведени данъчни и осигурителни стимули за работодатели, които наемат майки през втората година от раждането на дете на гъвкаво работно време или за работа от къщи. Това предлагат от сдружение “Асоциация общество и ценности” по повод предложение на депутати от ПП-ДБ майките да получават 100% от обезщетението за майчинство, ако през втората година след раждането се върнат на работа.

Насърчаването на по-ранното връщане на майките на работа чрез финансови стимули за сметка на физическото и психично здраве и благополучието на детето, а от там на семейството и обществото не трябва да бъде поощрявано, заявяват от асоциацията. Според тях първите три години са критичен период за привързаност и психично развитие на децата. Физическото и емоционално присъствие на майката в първите три години е ключово за емоционалното здраве на детето. Най-мащабното продължително изследване в света на Здравния департамент на САЩ отчита, че прекарването на повече часове на деца в центрове за групова грижа, е свързано с по-високи нива на агресивност. При бебета и малки деца кортизолът (биомаркер за стрес) се повишава през деня при групова грижа за детето, докато у дома често спада, пише в становището на асоциацията.

Затова от асоциацията предлагат да има данъчни стимули за работодатели, които позволяват на майки да работят от къщи или при гъвкаво работно време. Освен това предлагат да бъдат въведени ваучери за семейна грижа - за сертифицирани детегледачи у дома и за баби и дядовци, което е по-малък стрес за децата от целодневните центрове. От Министерството на труда предлагат обезщетението за майки, които през втората година след раждане се върнат на работа, да бъде увеличено от 50 на 75 на сто от обезщетението за тези, които гледат детето си.

Помощта ще важи от 1. до 8. клас

200 хил. деца без подкрепа за първия учебен ден

Разходите са 15 млн. лв. на випуск

За родителите на част от децата не е предвидена финансова подкрепа.



200 хил. деца ще останат без финансова подкрепа от държавния бюджет през 2026 г. За настоящата учебна година помощ от 300 лв. дават на родителите на деца от 1. до 4. и в 8. клас. Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов вече обяви, че при подготовката на бюджета за 2026 г. ще предложат помощта да получат и родителите на деца от 5. до 7. клас. Така няма да има пари за децата от 9. до 12. клас.

От данни на Министерството на труда, които са внесени в парламента, става ясно, че за подкрепата на родителите на децата от един випуск са необходими около 15 млн. лв. на година. Тоест с липсата на подкрепа за децата от 9. до 12. клас държавният бюджет ще спести около 60 млн. лв.

През миналата година, за да бъдат дадени по 300 лв. на родителите на деца от 1. до 4. клас са изразходвани 60,2 млн. лв., а за учениците от 8. клас са дадени още 14,7 млн. лв. Тези пари се дават на два пъти през годината по 150 лв. - в началото на учебната година и в началото на втория срок. За учебната 2024/2025 г. първата част от помощта е дадена общо на 250 957 деца. От тях 52 190 деца са били в първи клас, 50 244 са били във втори клас, 49 332 деца са били в трети клас, 49 402 деца са били в четвърти клас, а 49 629 са били в осми клас.

Оказва се, че финансова подкрепа ползват родителите на около 50 хил. деца от всеки випуск. А в бюджета за 2026 г. засега не е предвидена подкрепа за около 200 хил. деца. Преди няколко години в парламента отново обсъждаха идеята да бъде разширен кръгът от деца, за които има пари за първия учебен ден. Тогава идеята беше отхвърлена с мотива, че не всички родители имат нужда от подкрепа, например депутатските заплати са достатъчно високи и за техните деца няма нужда да бъдат харчени държавни пари. Но даването на 300 лв. става след подаване на заявление от един от родителите. Тоест, депутати и други родители, които нямат нужда от помощи, просто може да не подават заявление и така ще спестят пари на бюджета.

Облекчават студентките с деца

Дават помощта и при 5 неизвинени отсъствия



Сумата е 2880 лв.

Парите за първия учебен ден няма да бъдат връщани и при наличие на неизвинени отсъствия на детето.

Родителите няма да връщат получената финансова подкрепа за първия учебен ден, ако детето в рамките на един месец от учебната година има отсъствия от пет или повече учебни часа, за които няма уважителни причини. Тези промени в Закона за семейните помощи за деца са пуснати за обществено обсъждане от социалното министерство.

Предлаганите промени се налагат, тъй като възстановяването на предоставената еднократна помощ за ученици при допуснати отсъствия от 5 учебни часа е прекалено рестриктивно, пише в мотивите за промяната. Детето може да е допуснало тези отсъствия и същевременно да продължава редовно да посещава училище. Освен това, тази помощ е еднократна, а не месечна.

Запазват се другите основания за връщане на помощта от родителите - ако детето не постъпи в училище или не продължи обучението си през втория учебен срок.

С цел намаляване на административната тежест с промените в закона ще бъде облекчен редът за предоставяне на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка-студентка, учаща в редовна форма на обучение. В момента еднократната помощ за майка-студентка се изплаща на два пъти - 50% след влизане в сила на заповедта за отпускането є, а остатъкът след представяне на удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование. С промените такова удостоверения няма да бъде изисквано, а проверката ще бъде правена от администрацията. За настоящата година помощта е 2 880 лв.