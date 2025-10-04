Учените най-накрая разкриват защо жените живеят по-дълго от мъжете

През цялата история и в почти всички страни се наблюдава един биологичен феномен – жените обикновено живеят по-дълго от мъжете.

Въпреки че медицинските постижения са намалили тази разлика в някои държави, тя вероятно няма да изчезне скоро, тъй като причините са дълбоко вкоренени в еволюционната история, сочи ново изследване, пише Newsweek.

Международен екип учени, ръководен от Института „Макс Планк“ за еволюционна антропология в Лайпциг, Германия, извършил най-мащабния анализ досега на половите различия в продължителността на живота при бозайници и птици.

Анализирайки данни от общо 1176 вида, учените открили, че при бозайниците 72% от женските индивиди живеят средно с 13% по-дълго от мъжките, докато при птиците 68% от мъжките надживяват женските с около 5%.Едно генетично обяснение – т.нар. „хипотеза за хетерогаметния пол“ – се отнася до различията в половите хромозоми.

При бозайниците женските имат две Х-хромозоми, докато мъжките имат само една Х и една Y (правейки ги хетерогаметен пол). Някои изследвания предполагат, че наличието на две Х-хромозоми може да защитава женските от вредни мутации и така да им дава предимство за оцеляване.

Интересното е, че при птиците системата е обърната – там женските са хетерогаметният пол.

Водещият автор на проучването Йохана Щерк отбелязва, че има и изключения: „При някои видове резултатите бяха обратни на очакваните“, казва тя. Например при много хищни птици женските са както по-едри, така и по-дълголетни от мъжките. Затова половите хромозоми могат да обяснят само част от явлението.

Репродуктивните стратегии също играят роля. Според новото изследване при полигамни бозайници със силна конкуренция мъжките умират по-рано от женските. При птиците, които най-често са моногамни, конкурентният натиск е по-слаб и мъжките често живеят по-дълго.

Родителските грижи също оказват влияние. В природата полът, който инвестира повече в отглеждането на малките – при бозайниците това обикновено е женският – има тенденция да живее по-дълго. При дълголетни видове като приматите това вероятно е селективно предимство: женските оцеляват, докато потомството им стане независимо или достигне полова зрялост.

За да оценят влиянието на средата, учените изследвали и популации в зоологически градини, където животните са защитени от хищници и сурови условия. Те установили, че разликата в продължителността на живота намалява, но не изчезва напълно.

Източник:

Staerk, J., Conde, D. A., Tidière, M., Lemaître, J.-F., Liker, A., Vági, B., Pavard, S., Giraudeau, M., Smeele, S. Q., Vincze, O., Ronget, V., da Silva, R., Pereboom, Z., Bertelsen, M. F., Gaillard, J.-M., Székely, T., & Colchero, F. (2025). Sexual selection drives sex difference in adult life expectancy across mammals and birds. Science Advances, 11(40). https://doi.org/10.1126/sciadv.ady8433