Какво означава Абракадабра – думата, използвана от магьосниците?

Когато чуете думата „абракадабра“, знаете, че тя се отнася до нещо магическо – може би трансформация или поне трик, пише Newsweek.

Самата дума е странна, но сега е почти универсален знак за това, което се предполага, че е невъзможно.

И въпреки че експертите спорят за точния произход на думата абракадабра, неоспоримо е, че тя е много стара.

Абракадабра, смятана за магическо лекарство в древен Рим

За много румънци „Абракадабра“ е името на любимо детско телевизионно предаване от 90-те години, където ролята на Магьосника се играеше от актьора Мариан Раля.

Но почти никой не знае точно какво означава тази формула, свързана с магията, въпреки че древността ѝ е значителна.

Абракадабра се появява за първи път в писанията на Квинт Серен Самоник преди повече от 1800 години.

Смятало се е за магическо лекарство за треска, потенциално фатално състояние в ерата преди антибиотиците, и симптом на малария.

Серен, починал през 212 г. сл. Хр., бил учител на децата, които станали римски императори Септимий Гета (209-211) и брат му Каракала (211-217), а привилегированото му положение в благородно и богато семейство добавяло значение на думите му.

През II век сл. Хр. в книга, озаглавена „Liber Medicinalis“ („Книга за медицината“), Серенус препоръчва да се направи амулет, съдържащ пергамент, на който е гравирана магическата дума, който да се окачва на врата на болния, според National Geographic.

Той предписал думата да се пише на последователни редове, но в триъгълник, обърнат надолу, с по една буква по-малко всеки път.

Така надписът се състоял от 11 реда, написани докато в думата не останали никакви знаци, и по същия начин, казал Серен, треската също щела да изчезне.

Според последните изследвания, версии на думата абракадабра се появяват и в египетски папирус, написан на гръцки от 3-ти век сл. Хр., както и в коптски кодекс от 6-ти век, който използва същия метод, но различна магическа дума.

За последователите на гръцката магия, писането на вариации на дума в насочен надолу триъгълник образувало „чепка грозде“ или „форма на сърце“, което било начин за писане на устно заклинание, повтарящо и омаловажаващо името на зъл дух по същия начин.

Вярвало се е, че такива духове причиняват болести и двете версии на заклинанието абракадабра са били предназначени да лекуват треска и други неразположения.

Абракадабра, смятана за чудодейно лекарство в древността и Средновековието

Някои смятат, че абракадабра произлиза от еврейския израз „ебра к'дабри“ и означава „Аз създавам, докато говоря“.

Други смятат, че произлиза от „avra gavra“, арамейски израз, означаващ „Ще създам човека“ – Божиите думи на шестия ден от сътворението.

И има експерти, които отбелязват сходството с „avada kedavra“ - „убийственото проклятие“ от книгите за Хари Потър, което според авторката Дж. К. Роулинг означава „да бъдеш унищожен“ на арамейски.

Средновековният историк Дон Скемер, специалист по магия и бивш куратор на ръкописи в Принстънския университет, предполага, че абракадабра може да произлиза от еврейския израз „ha brachah dabarah“, който означава „името на благословения“ и е бил смятан за магическо име.

„Мисля, че това обяснение е правдоподобно, тъй като божествените имена са важни източници на свръхестествена сила за защита и изцеление, както виждаме в древната, средновековната и съвременната магия“, казва той.

По този начин, за ранните християни „имена, произлизащи от иврит, са се радвали на висок статус, защото ивритът е бил езикът на Бог и Сътворението“, добавя Скемер.

Абракадабра изглежда е запазила функцията си на магическо лекарство за болести в продължение на много векове.

Еврейски ръкопис от 16-ти век от Италия записва версия на заклинанието абракадабра за амулет, който предотвратява треска.

Английският писател Даниел Дефо (1660-1731) - автор на известната книга „Робинзон Крузо“ - споменава в „Дневник на чумната година“, че абракадабра е била използвана в Лондон през 17-ти век за предотвратяване на инфекции.

„Сякаш чумата не е Божия ръка, а вид обсебване от зъл дух и че трябва да се държи настрана с кръстове, зодиакални знаци, хартии, завързани с много възли, и определени думи или фигури, написани върху тях, особено думата Абракадабра, оформена в триъгълник или пирамида“, пише Дефо.

Но изглежда, че думата постепенно е загубила своята полезност като лекарство и в началото на 19 век се появява в пиеса, написана от Уилям Томас Монкриф, като пример за дума, изговаряна от магьосници.

Единственото забележително споменаване от 20-ти век може да се намери в религията Телема, основана в началото на 1900 г. от Алистър Кроули.

Известният, но противоречив окултист често използвал думата „абрахадабра“ в произведението си от 1904 г. „Liber Al Vel Legis“ („Книгата на закона“), казвайки, че това е името на нова ера на човечеството.

Той твърдял, че го е извел от нумерологичната система, известна като Херметична Кабала, което го е накарало да замени буквата C в абракадабра с буквата H.

Историкът Елис Греъм също отбелязва, че магията е била считана за полезна като лек само преди съвременните медицински разработки.

„Преди се нуждаехме от магия, за да правим различни неща, но сега имаме по-добра медицина“, казва тя.

И това премести очарованието от думата абракадабра в сферата на сценичната магия и триковете с ръчни трикове.

„Сега магията е по-скоро зрелище и забавление“, добави тя.

Ако абракадабрата все още запазва някаква сила, това може би е защото никой не знае със сигурност какво означава.

„Вълшебната дума дава сила на магьосника, докато външните хора не знаят какво означава. Тя дава на магьосника сила в очите на другите“, казва Греъм.

Така че, ако абракадабра звучи безсмислено, може би това е смисълът, добави тя: „Ако думата не беше мистериозна, тогава щеше да е по-малко магическа.“