Чатботът вече създава вируси

Може да атакува и убива бактерии

Съкращава времето за проектиране на биологични оръжия

Изкуственият интелект вече може да измисля работещи биологични вируси. В реални експерименти екип изследователи от Станфорд демонстрираха, че вирус с ДНК, написана от AI, може да атакува и убива конкретни бактерии. Това отваря свят на възможности, където изкуствени вируси биха могли да се използват за лечение на болести и борба с инфекции.

Но експерти предупреждават, че това също е отваряне на „кутията на Пандора“. Злонамерени организации биха могли също толкова лесно да използват AI, за да произвеждат нови биологични оръжия, поставяйки лекари и правителства в постоянно изоставане заради скоростта, с която могат да се проектират тези вируси, предупреждават Тал Фелдман, студент по право в Йейл и бивш разработчик на AI модели за федералното правителство, и Джонатан Фелдман, изследовател по компютърни науки и биология в Georgia Tech (няма информация дали двамата са свързани).

„Няма как да омаловажим рисковете," пишат двамата във Washington Post. „Не сме готови за свят, в който AI може да създаде работещ вирус, но трябва да бъдем - защото това е светът, в който вече живеем.“

В проучването изследователите от Станфорд използвали AI модел, наречен Evo, за да създаде ДНК на бактериофаг - вирус, който заразява бактерии. За разлика от езикови модели като ChatGPT, които са обучени върху писмен текст, Evo е бил обучен изключително върху милиони геноми на бактериофаги. Те се съсредоточили върху добре проучения фаг phiX174, който заразява щамове на бактерията E. coli. С помощта на Evo екипът създал 302 кандидат-генома, базирани на phiX174, и ги тествал, като химически сглобил нови вируси.

Шестнадесет от тях били успешни - заразили и унищожили щамовете на E. coli. Някои дори се оказали по-смъртоносни от естествената форма на вируса.

Но „докато екипът на Станфорд действаше внимателно, какво би попречило на други да използват отворени данни за човешки патогени, за да изградят свои модели?“ предупреждават двамата Фелдман. „Ако AI съкращава времето за проектиране на биологични оръжия, САЩ ще трябва да съкрати времето за реакция. Не можем да спрем новите заплахи, генерирани от AI. Истинското предизвикателство е да ги изпреварим.“

Това означава използване на същата AI технология за създаване на антитела, антивирусни лекарства и ваксини.