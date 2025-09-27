Геобуря може да убие човечеството в рамките на това десетилетие

Експерт по космически бури предупреди, че Земята може да се изправи пред масово измиране в рамките на това десетилетие, тъй като геобуря може да удари всеки момент.

Катастрофална космическа буря може да унищожи 90 процента от човечеството, предупреждава експертът по космическо време и основател на Space Weather News Бен Дейвидсън. Освен това той твърди, че вече сме в окото на тази буря и опустошението може да се разгърне всеки момент. Той твърди, че геомагнитна катастрофа може да унищожи по-голямата част от живота на планетата и науката подкрепя това.

В подкаста Limitless на Мат Бийл той каза, че Слънцето ще бъде основният виновник. Слънчева „микронова“ може да причини изместване на магнитните полюси, което да доведе до изменение на климата, опустошителни събития, цунами и в крайна сметка масово измиране, пише специализираният итдиски портал Wion.

Слънчево изригване е много вероятно, тъй като Слънцето е изключително активно през последните години. „Това е събитие, близко до изчезване, и ние вече сме в разгара му“, каза Дейвидсън. Слънчевите бури се случват редовно. Ако обаче нашата звезда изхвърли колосално количество плазма, последствията биха били далеч по-сериозни от простото нарушаване на комуникационните мрежи, казват експерти.

Според Дейвидсън, слънчеви експлозии с различна величина се случват приблизително веднъж на всеки 6000 години, като големите се случват веднъж на всеки 12 000 години. Така нареченото събитие Карингтън от 1859 г. включваше мощна слънчева буря, която наруши телеграфните системи и запали проводници.

Очаква се следващата буря, която ще засегне Земята, да бъде много по-голяма. Дейвидсън отбелязва, че тя може да се случи през следващите 10-25 години.

Освен това, магнитният щит на Земята отслабва поради промени в потока на разтопено желязо във външното ядро на планетата. С изместването на магнитните полюси и отслабването на полето, бурята ще има далеч по-дълбоко и катастрофално въздействие.

Какво може да направи една геобуря на Земята

Дори ако една геобуря не унищожи всичко веднага, тя ще изключи електропреносните мрежи, ще наруши производството на вода, доставката на стоки, аварийните служби и много други, сривайки системата за броени дни. „След три дни няма да има бензин по колонките. Няма да има храна в магазините“, предупреди Дейвидсън. Според него всичко, което се очаква при подобен климатичен сценарий, вече се случва. С други думи, процесът вече е започнал.

Експертите преди това предупреждаваха, че повишаването на нивата на CO₂ вероятно ще доведе до масови измирания в рамките на 250 милиона години. Междувременно се прогнозира мегацунами за този век, което ще залее значителни крайбрежни райони.

В допълнение към предизвиканите от човека климатични промени, дали нашето Слънце не е готово да ни изпържи? |