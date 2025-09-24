Археолози откриха море от артефакти на нос Калиакра

Сред находките от Квартала на богатите са пръстени, монети и запазени ампули-евлогии

Повече от 400 нови артефакти откриха археолозите при тазгодишната си експедиция на нос Калиакра, ръководена от директора на Националния исторически музей доц. Бони Петрунова. За 2 месеца учените работиха в Златния некропол и разчистиха Квартала на богатите. Сред намерените там находки са пръстени с пентаграми, златни и над 50 сребърни монети от периода VI до XIV век, съобщиха от НИМ.

Сред най-любопитните открития са две добре запазени ампули-евлогии в образите на св. Димитър и св. Теодора.

В оловните ампули се е съхранявало миро от свещено място. Поклонниците са ги носили като благословия от своето пътуване до известни свети места. До момента археолозите бяха открили близо 30 такива ампули, но те бяха в лошо състояние.

Друг новооткрит артефакт, хвърлящ светлина върху живота на хората, обитавали древната крайморска крепост, е прочелник с две обеци-наушници с филигранна изработка, намерен в гроб на млада жена в Златния некропол.

Там бе открита и статуетка от гръко-римския пантеон, свързана с култа към Изида-Фортуна.

Експедицията приключва до дни. В рамките й бяха поставени и нови инфорвационни табели на археологическия резерват Калиакра. Предстои да бъде обновен и музеят на носа.