Дългият път на Вашингтон към отчуждаването на Русия

САЩ управляват зле отношенията си с Москва след президента Бил Клинтън

*Тед Гален Карпентър, The American Conservative

Особено вреден пример за липсата на стратегическа емпатия или дори елементарно съобразяване от страна на Вашингтон по отношение на друга голяма държава е войнствената му демонстрация на сила и презрение към Русия след разпадането на Съветския съюз. Повечето анализатори, които изследват началото на тази „втора студена война“, се концентрират върху нарастващото руско-западно напрежение заради Украйна, особено след подкрепената от САЩ революция на Майдана през 2014 г.

Фокусът върху Украйна през периода след 2014 г. е разбираем, като се има предвид, че в момента се води пълномащабна посредническа война между НАТО и Русия за геополитическия статус на Украйна и от различни столици се хвърлят тревожни заплахи. Но влошаването на отношенията с Москва от страна на Съединените щати и техните ключови европейски съюзници започна много преди 2014 г. и включваше въпроси, които не са пряко свързани с Украйна. Нещо повече, политиците във Вашингтон носят по-голямата част от вината за началото на втората студена война, резултат, който е двойно трагичен, защото беше толкова ненужен.

Приемането от Москва не само на обединението на Германия, но и на членството на обединена Германия в НАТО сигнализира за потенциала за изцяло нова ера в руско-западните отношения. Разпускането на военния съюз на Варшавския договор потвърди новата, много по-малко агресивна политическа и стратегическа ориентация на Кремъл. Всяко оставащо съмнение относно възможността за по-топли отношения би трябвало да изчезне в края на 1991 г., когато самият СССР се разпадна и некомунистическа Русия стана основна държава наследник.

Робърт М. Гейтс, който е бил министър на отбраната както в администрацията на Джордж У. Буш, така и в администрацията на Барак Обама, откровено описва в книгата си от 2014 г. „ Дълг: Мемоари на военен секретар“ някои от сериозните грешки в политиката на САЩ . Гейтс си спомня, че в един от ранните си доклади до Буш „споделих с него убеждението си, че от 1993 г. нататък Западът, и по-специално Съединените щати, са подценили силно мащаба на руското унижение при загубата на Студената война, а след това и при разпадането на Съветския съюз...“. В още по-откровен коментар Гейтс добавя: „Това, което не казах на президента, беше, че вярвам, че отношенията с Русия са били силно зле управлявани, след като Буш 41 [Джордж Х. У. Буш] напусна поста си през 1993 г.“

Да се ​​каже, че двустранните отношения са били „лошо управлявани“, е да се говори леко. Всъщност, дори по време на мандата на Буш-старши, ястребови елементи в политическата йерархия на САЩ работеха усилено, за да саботират сближаването на Запада с Русия. Министърът на отбраната на Буш-старши, Дик Чейни, предложи Съединените щати да не се задоволяват с разпадането на Съветския съюз, а да работят за фрагментиране на Русия . За щастие, президентът и някои други ключови съветници, най-вече държавният секретар Джеймс Бейкър и съветникът по националната сигурност Брент Скоукрофт, се противопоставиха на подобен открито конфронтационен подход. Вместо това те успокоиха Москва и накараха лидерите на Кремъл да повярват, че Вашингтон няма да предприеме никакви стъпки за разширяване на НАТО отвъд източната граница на обединена Германия. Колко искрени бяха те в желанието си да облекчат опасенията на Москва за сигурността, остава неясно и до днес.

Във всеки случай, администрацията на президента Бил Клинтън възприе забележимо по-нетолерантна позиция спрямо Русия . Този етап от политиката на Вашингтон спрямо Русия се характеризираше с липса на стратегическа емпатия и глухота за тона. Ключови политици, като държавния секретар Уорън Кристофър, заместник-държавния секретар Строуб Талбот и родената в Чехия посланик на САЩ в ООН Мадлин Олбрайт, бяха напълно мариновани в антисъветската конвенционална мъдрост от ерата на Студената война. Те пренесоха дълбоко вкоренената си враждебност към СССР върху новодемократична Русия почти без колебание.

Олбрайт и нейните поддръжници бяха изключително възприемчиви към исканията на антируски фигури в Полша, балтийските републики и други източноевропейски страни за присъединяване към НАТО - особено след като тя стана държавен секретар през 1997 г. Едва ли беше тайна, че администрацията на Борис Елцин (и повечето други руснаци) биха сметнали разширяването на НАТО в Централна и Източна Европа за изключително враждебен акт. Всъщност Елцин предупреди Клинтън за опасността от негативна реакция както от населението на страната му, така и от политическия елит по време на частна дискусия на върха.

Вместо да се вслуша в предупреждението на Елцин, Клинтън внесе в Сената на САЩ договор, с който се одобрява добавянето на Полша, Чехия и Унгария към алианса. Разширяването на НАТО беше в ход. Междувременно Вашингтон и неговите европейски съюзници също така нападаха Сърбия, основния останал политически съюзник на Москва в Източна Европа. Както отбелязва бившият посланик на САЩ в Москва Джак Матлок, руското обществено мнение се промени от силно благосклонно към Съединените щати към силно враждебно през 90-те години на миналия век поради подобни действия.

Наследникът на Клинтън, Джордж У. Буш, одобри последващите фази на разширяване на НАТО, което в крайна сметка доведе останалите страни от бившия Варшавски договор до водения от САЩ, очевидно антируски военен съюз. Имаше и други, по-банални военни мерки, които също антагонизираха Москва. Гейтс изрично заяви, че „споразуменията на САЩ с румънското и българското правителство за ротация на войски чрез бази в тези страни“ представляват „ненужна провокация“. Всъщност „ротациите“ скоро станаха толкова непрекъснати, че де факто се превърнаха в постоянни американски гарнизони в тези две страни – нещо, за което американски служители многократно неофициално уверяваха Москва, че не е намерението на Вашингтон.

Недоволен от нивото на провокация, причинено от многократните кръгове на разширяване на НАТО чрез включването на бивши членове на Варшавския договор и установяването на постоянно военно присъствие на САЩ в тези нови източноевропейски членове, Буш предложи да предложи членство в НАТО на Грузия и Украйна. По това време обаче възраженията на Москва срещу политиката на САЩ ставаха все по-силни и категорични. Дори някои дългогодишни ключови съюзници на САЩ, най-вече Франция и Германия, се възпротивиха на добавянето на корумпирана и политически нестабилна Грузия към НАТО. Те също така твърдяха, че е най-малкото преждевременно да се предлага включването на Украйна. Всъщност, обръщението на руския президент Владимир Путин през февруари 2007 г. на Мюнхенската конференция по сигурност би трябвало да е ясно, че Кремъл няма да толерира членството в НАТО нито на Грузия, нито на Украйна.

След това Москва се възползва от несръчния опит през август 2008 г. от грузинския клиентски режим на Вашингтон да потуши де факто независимостта на две сепаратистки образувания: Южна Осетия и Абхазия. Русия отговори на неразумната военна офанзива на Грузия, като изпрати руски войски в страната. Действията на Кремъл бяха важен момент, потвърждаващ, че Москва вече няма пасивно да приема по-нататъшното разширяване на НАТО. Употребата на сила от Путин в Грузия би трябвало да покаже ясно на всички заинтересовани, че предупрежденията му не са блъф.

Вместо това, Съединените щати и техните съюзници от НАТО продължиха да игнорират или отхвърлят подобни индикатори. След това, безразсъдно, те продължиха да помагат на антируски фракции в Украйна да свалят избраното проруско правителство в Киев и да поставят послушен пронатовски заместник. Русия отговори, като анексира стратегически важния полуостров Крим от Украйна и подкрепи сепаратисткото рускоезично население в украинския регион Донбас. Москва също така изпрати скромен контингент от собствени войски в Донбас, за да подкрепи сепаратистките фракции. Западните сили възприеха собствена ескалационна стратегия, както чрез налагане на тежки икономически санкции на Русия, така и чрез подкрепа на все по-бруталните репресии на Киев срещу бунтовниците в Донбас.

Руско-западните отношения постепенно, но неумолимо се влошиха след това и накрая се сринаха напълно през февруари 2022 г., когато Русия разшири нахлуването си в Украйна, а членовете на НАТО започнаха да предоставят огромни количества военна техника и икономическа помощ на Киев. Конфронтацията между Русия и НАТО прие формата на посредническа война с обезпокоителен потенциал за ескалация в директен конфликт, което направи втората студена война още по-опасна и нестабилна от първоначалната.

Разглеждането на ранните етапи на конфронтацията на Запада с Русия след Студената война подчертава колко лесно е можело – и е трябвало – да бъде избегната. Политиците в администрациите на Клинтън, Джордж У. Буш и Обама заслужават най-суровата присъда в историята за чиста некомпетентност в сферата на външните работи.

За автора

Тед Гален Карпентър е редактор в The American Conservative , старши сътрудник в Института „Рандолф Борн“ и старши сътрудник в Либертарианския институт. Той е заемал и различни политически позиции в продължение на 37 години в Института „Като“. Д-р Карпентър е автор на 13 книги и повече от 1200 статии по международни въпроси. Последната му книга е „ Ненадежден наблюдател: Медиите и външната политика на САЩ“ (2022 г.).