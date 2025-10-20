По-висок данък за стари автомобили

Световната банка натиска хората с ниски доходи да плащат повече

Предложението е обяснено със загриженост за парниковите газове

Искат налогът да бъде еко, а не за имущество

Да бъде увеличен данъкът за старите автомобили в България, настояват от Световната банка. Идеите на финансовата институция за повишаване на данъците върху автомобили и имоти са посочени в специален доклад “Преосмисляне на общинските финанси”. Основните мотиви за предложението са да бъдат увеличени приходите на общините и да бъдат намалени вредните емисии в атмосферата. Приемане на предложението на Световната банка би довело до повишение на приходите за общините, а това са пари, които плащат данъкоплатците.

В момента годишният данък за превозните средства в България се състои от два компонента - имуществен и екологичен. За леки и товарни автомобили с допустима максимална маса не повече от 3,5 т екологичният коефициент варира от 0,4-0,6 за стандарта Евро 6 до 1,1-1,4 за стандарти Евро 1 или 2, както и за автомобили без екологична категория. Конкретният размер на коефициентите в различните населени места се определя от общинските съвети. За автобусите, товарните автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т и влекачите за ремарке с екологична категория “Евро 4”, данъкът се плаща с 20 на сто намаление, а за тези с “Евро 5”, “Евро 6” и “ЕЕV” - с 50 на сто намаление. Леките автомобили и мотоциклети на ток са освободени от данък.

Освен от екологичната категория данъкът за леките автомобили зависи и от годините им. Но според Световната банка това подкопава екологичните цели. Имущественият компонент, използван при определяне на размера на данъка за колите, варира от 1,1 за най-старите автомобили, над 20 години, до 2,3 за тези на възраст до 5 години включително, като по този начин ефективно се възнаграждават по-старите, по-замърсяващи автомобили, посочват от Световната банка. Всъщност данъкът за автомобилите е имуществен данък - исторически с него се облага притежаваното имущество, което означава, че по-голям данък трябва да има за по-новите, по-скъпите и по-мощните автомобили. Екологичният данък представлява акцизът върху горивата. Колкото повече гориво изразходва автомобилът, толкова повече акциз плаща шофьорът като зарежда гориво. Много хора имат стари автомобили, които карат много рядко. И да плащаш по-висок данък за автомобил, който може и да не караш, не е много редно. Затова данъкът за автомобила се нарича имуществен данък, а акцизът играе роля на еко данък.

Световната банка иска да промени традициите при облагането на автомобили. Настоящият начин за определяне на данъците “има за цел да направи данъчната тежест социално поносима, позволявайки на по-малко заможните хора да си позволят по-стари, по-евтини автомобили”, пише в анализа на Световната банка. “Ако обаче екологичните цели бъдат приоритетни, коефициентът, свързан с възрастта, може да бъде премахнат или променен, за да се стимулира собствеността на по-нови, по-чисти автомобили”, допълват от финансовата институция. Любопитно е как с увеличение на данъците ще бъде накаран един човек, който има заплата от 1500-2000 лв. на месец или взима пенсия от 1000 лв. да купи нов автомобил. Хората карат стари коли не защото много ги харесват, а защото нямат пари за по-нови. Ако с вдигане на данъците може да бъдат увеличени доходите на хората, то най-добре всички данъци да бъдат повишени 4-5 пъти и на следващия ден всички ще станем по-заможни.

Реалният ефект от увеличение на данъка за старите автомобили ще бъде още по-голямо застаряване на автопарка в България. От една страна като плащат повече данъци хората няма да могат да спестят пари за покупката на по-нов автомобил. Освен това хората ще купуват още по-стари коли. Защото сега например човек има бюджет от 15 хил. лв. за покупката на кола, като тук влизат самата цена, разходите за регистрация, данъка и застраховките. Ако данъкът или еко таксите за регистрация бъдат увеличени, за да влезе в наличния бюджет от 15 хил. лв. човекът ще трябва да избере по-стар автомобил.

Повече приходи за общините

Стимул хората да купуват нови коли

Помагаме за целите на ЕС

Промяна на облагането ще допринесе за целите на ЕС за смекчаване на изменението на климата, пише в анализа на Световната банка.

Според Световната банка вдигането на данъците за старите автомобили ще накара българите да карат нови коли. “С нарастващите емисии от транспорта и автомобилния парк на България, който е най-старият в ЕС (средно 20 години), има потенциал за засилване на зеленото данъчно облагане на местно ниво. Предвид лошите екологични резултати на страната - по отношение на индустриалната карбонизация, енергийната интензивност, замърсяването на въздуха и преждевременната смърт, свързана със замърсяването - подобна политика би могла да стимулира намаляването на замърсяването и да насърчи по-зелен транспортен парк”, пише в анализа на Световната банка. Оказва се, че за лошите екологични резултати на страната по отношение на индустриалната карбонизация трябва да плащат собствениците на автомобили.

От Световната банка предлагат България “да въведе екологично данъчно облагане на превозните средства въз основа на емисиите на CO2”. Тоест данъкът за автомобилите да не зависи от годините и мощността, тоест от цената, а само от вредните емисии. Според финансовата институция това ще бъде сигнал хората да се откажат от старите коли и да минат на електрически или поне на нови автомобили. Това би помогнало на България да “допринесе за целите на ЕС за смекчаване на изменението на климата и би увеличило собствените финансови ресурси на общините”, пише в анализа на Световната банка. Явно самата финансова институция не вярва, че хората ще купят нови автомобили. Защото ако всички се откажат от старите коли и минат на електрички, няма да плащат данък и приходите в общините ще намалеят, а в анализа пише, че приходите ще нараснат. Тоест пак ще караме старите си коли, но приходите на общините ще нараснат.

Разработили са два варианта

Такса от 200 евро при покупка

Данък за емисиите на CO2

От Световната банка са разработили два варианта - за плащане на 200 евро или на 300 евро при покупка на автомобил.

Данъкът за превозните средства да бъде определян от емисиите на CO2, предлагат от Световната банка. “Схемата следва да насърчава премахването на стари превозни средства и придобиването на по-нови, с по-ниски емисии”, пише в анализа. Схемата на облагане не трябва да създава стимули, които облагодетелстват хората с по-ниски доходи, заявяват от Световната банка. Което тотално сменя целта на имуществените данъци.

За България са симулирани две възможни системи за данък върху превозните средства, свързан с емисиите на CO2. Схема за данъчно облагане на пътнически превозни средства (PVTS1),която включва данък върху придобиването с фиксирана екологична такса (200 евро или 392,15 лв.) плюс 20 евро (39,21 лв.) на грам емисии на CO2 на км над 95 грама CO2 на км. Този данък се плаща при покупка и е отделен от ДДС. PVTS1 включва и данък върху собствеността, комбинирайки настоящата система (свързана с мощност, възраст и европейски стандарти за емисии) с допълнителна ставка, базирана на емисиите на CO2 на км от автомобила. Втората малко по-амбициозна Схема за данъчно облагане (PVTS2), увеличава ставките от PVTS1 с 50%. Фиксираният данък при придобиването е 300 евро (588,23 лв.), а ставката за грам CO2 на км над 95 грама на км е 30 евро (58,82 лв.). Ставките на данъка върху собствеността, обвързани с CO2, са с 50% по-високи от PVTS1.

Това данъчно облагане би могло почти да удвои данъчните постъпления през първата година от прилагането му, пише в анализа. Приходите на общините биха останали по-високи през годините, дори с увеличени данъчни стимули за електрически превозни средства и хибриди.

Данъчните оценки са по-ниски от пазарните цени

Натискат за вдигане на налозите за имотите

Данъците са средно 62 лв. на човек

Хората да плащат по-високи данъци за жилищата си, предлагат от Световната банка.

Да бъдат увеличени данъците върху недвижимите имоти в България иска Световната банка. Според финансовата институция приходите в общините от данък върху недвижимите имоти са много ниски, особено в по-малките общини. Средните приходи от данъците върху имотите са 62 лв. (31,70 евро) на човек, но тези цифри варират значително в различните общини. В Несебър приходите са 502 лв. на човек, а в Сатовча са само 3,90 лв. на човек. Над половината от общините (142) имат приходи между 20 лв. и 100 лв. на човек.

Според Световната банка това са ниски налози и трябва да бъдат увеличени. Като мотив посочват, че данъчните оценки обикновено са много по-ниски от действителната пазарна стойност на недвижимите имоти. Разликата между пазарните цени и данъчните оценки на имотите в София е средно 3,5-4,5 пъти. За луксозните имоти пазарната цена е 4-4,5 пъти по-висока от данъчната оценка, докато в по-евтините райони разликата е около 3,5 пъти. Разликата стига до 5-6 пъти в “модерни” за купувачите на имоти райони, Посочват от Световната банка. Най-високата данъчна оценка в София е 1737 лв. за кв. метър, което е значително под пазарните цени на жилищата. Във Варна и Стара Загора разликата между пазарната цена и данъчната оценка е 2-2,5 пъти, а в Бургас и Пловдив е по-висока - 3-3,5 пъти. В туристически райони по крайбрежието, като Царево, разликата може да достигне до четири пъти. Всъщност от Световната банка искат вдигане на данъците на хората, а това, че данъчните оценки са ниски е само формалният повод за това.

Според Световната банка хората може да плащат повече данъци, като бъдат увеличени данъчните оценки на имотите им. Освен това от финансовата институция смятат, че в момента има твърде много облекчения и изключения при плащането на данък сгради. Според Световната банка не е необходимо да има намаление на данъка с 50% за основно жилище, както и да бъдат освободени от налози имотите с данъчна оценка до 1680 лв. (859 евро).