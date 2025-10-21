Глобалното обезлесяване се забавя, отчете ФАО

Горите все още остават под натиск

Обезлесяването се е забавило във всички региони на света през последното десетилетие, показва Глобалната оценка на горските ресурси за 2025 г. (FRA 2025) на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Докладът, който се публикува на всеки пет години, беше представен днес по време на пленарното заседание на Глобалната инициатива за наблюдение на горите (GFOI) в Бали, Индонезия, съобщи ФАО.

Според най-новите данни горите покриват 4,14 милиарда хектара – около една трета от сушата на планетата. Докладът отчита положителна тенденция в забавянето на темпа на обезлесяване, но подчертава, че годишната загуба от 10,9 милиона хектара остава прекалено висока. Повече от половината от горите по света вече са обхванати от дългосрочни планове за управление, а една пета попадат в рамките на законово защитени територии.

В доклада обаче се отбелязва, че горските екосистеми по света продължават да са изправени пред предизвикателства, като настоящият темп на обезлесяване от 10,9 милиона хектара годишно все още е твърде висок, посочва БТА.

Горите са важни за продоволствената сигурност, местния поминък и осигуряването на възобновяеми биоматериали и енергия. Те са местообитание за голяма част от световното биоразнообразие, спомагат за регулирането на глобалните въглеродни и хидрологични цикли и могат да намалят рисковете и последиците от суша, опустиняване, ерозия на почвата, свлачища и наводнения.

Ключови констатации

Площ на горите: горите покриват 4,14 милиарда хектара, или 32 процента от световната площ на земята, което се равнява на 0,5 хектара на човек. Близо половината от световните гори се намират в тропиците.

Намаляваща нетна загуба: годишният темп на нетна загуба на гори е спаднал от 10,7 милиона хектара през 90-те години на миналия век до 4,12 милиона хектара през 2015 - 2025 г.

Обезлесяване и разширяване: обезлесяването се е забавило до 10,9 милиона хектара годишно през 2015 - 2025 г. в сравнение със 17,6 милиона през 1990 - 2000 г. Темпът на разширяване на горите също е намалял - от 9,88 милиона хектара годишно през 2000 - 2015 г. до 6,78 милиона през 2015 - 2025 г.

Естествено възобновяващи се гори: те представляват 92 на сто от общата горска площ (3,83 милиарда хектара). Въпреки че са намалели с 324 милиона хектара между 1990 и 2025 г., темпът на нетна загуба се е забавил значително. Най-значителният спад (през последното десетилетие) е наблюдаван в Африка и Южна Америка, докато Европа регистрира увеличение на естествено възобновяващите се гори.

Първични гори: първичните гори покриват най-малко 1,18 милиарда хектара – около една трета от отчетената горска площ. Загубите продължават, но темпът е намалял наполовина в сравнение с началото на 2000-те години.

Засадени гори: засадените гори представляват около 8 на сто от общата горска площ, покривайки приблизително 312 милиона хектара. Площта им се е увеличила във всички региони от 1990 г. насам, но в световен мащаб с по-бавни темпове през последното десетилетие.

Биомаса и въглерод: световният горски запас се оценява на 630 милиарда кубически метра. Запасите от въглерод в горите са се увеличили, достигайки 714 гигатона.

Защитени територии: около 20 процента от горите (813 милиона хектара) са в законно установени защитени територии, което е увеличение с 251 милиона хектара от 1990 г.

Планове за управление: повече от половината от горите по света (2,13 милиарда хектара или 55 процента от общата площ) са обхванати от планове за управление, което е с 365 милиона хектара повече от 1990 г.

Нарушения: пожарите засягат средно 261 милиона хектара земя годишно, почти половината от които са залесени. През 2020 г. насекоми, болести и тежки метеорологични условия са повредили около 41 милиона хектара гори, главно в умерените и бореалните райони.

Собственост: седемдесет и един процента от горите в света са публична собственост, 24 процента са частна собственост, а останалите са под друга или неизвестна собственост.

Цели на управлението: около 1,20 милиарда хектара (29 процента от горите) се управляват предимно за производство, а 616 милиона хектара - за многократно ползване. Допълнителни площи са определени за опазване на биоразнообразието (482 милиона хектара), опазване на почвите и водите (386 милиона хектара) и социални услуги (221 милиона хектара).

Глобално, съвместно усилие

Глобалната оценка на горските ресурси за 2025 г. обхваща 236 държави и области. Оценката е резултат от процес, ръководен от отделните страни, като официално номинирани национални кореспонденти от 197 държави и области предоставят данни, подкрепени от над 700 експерти от цял ​​свят. Докладът се възползва и от тясното сътрудничество с партньорски организации, което намалява тежестта на докладване и подобрява съгласуваността.

Събраната информация подпомага мониторинга на международните ангажименти, включително Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., Парижкото споразумение за изменението на климата, Глобалната рамка за биологично разнообразие Кунмин-Монреал и Стратегическия план на ООН за горите 2017 - 2030 г.