Сензационният обир в Лувъра: шок и възмущение във Франция

Някои наричат станалото „унижение за страната“, а други смятат, че сигурността е била престъпно подценена

Критиките към правителството

Много французи реагираха с недоумение на новината за сензационната кражба в Лувъра. „Не е за вярване, че някой може да дойде с подвижна стълба, да счупи стъкла и да задигне скъпоценностите на френската корона - и то в самия център на Париж“, казва млад мъж пред Лувъра, цитиран от АРД.

Възмущение цари и в средите на политиците. Френският президент Еманюел Макрон осъди деянието като атака срещу френската култура. Дясната националистическа партия „Национален сбор“ на Марин Льо Пен определи случилото се като „унижение за Франция“. Най-известният френски експерт по въпросите на аристокрацията Стефан Берн описва станалото така: „Това е като да откраднат семейните ти скъпоценности“.

Според парижката прокурорка Лоре Бекуо се издирва банда от четирима души, които са извършили зрелищната кражба с маски и след това са избягали с помощта на „на мощни скутери“. Възможно е извършителите да са само „дребни риби“, зад които може би стои престъпна организация като поръчител, твърди още прокурорката.

Общо осем безценни кралски бижута са откраднати от престъпниците: брошки, диадеми и колиета с диаманти и перли от времето на Луи XIV и на Френската империя през 19 век. Историческите бижута са били изложени в две от витрините на галерията „Аполон“ на първия етаж в южната крило на Лувъра. Крадците са проникнали през балкон, до който са стигнали с подемник, монтиран върху камион, а самата кражба е била извършена само за броени минути.

След обира се чуват много критики, че през последните години културните власти не са инвестирали достатъчно в сигурността на Лувъра. Още през февруари неговата директорка Лоранс де Кар отправи призив за помощ, като заяви, че най-големият музей в света е в лошо състояние. Тя имаше предвид предимно лошото състояние на самата сграда.

Синдикатите на свой ред припомнят, че и част от персонала, отговарящ за сигурността на Лувъра, е била съкратен.

Междувременно във Франция се води ожесточена дискусия за сигурността на френските музеи. „В този случай се провалихме“, призна министърът на правосъдието Жерар Дарманен.

Министерството на културата отговори на критиките с изявление, в което се казваше, че алармите на външния прозорец на галерията „Аполон“ и на двете засегнати витрини са се задействали навреме, а професионалните и незабавни реакции на петима служители на музея са предотвратили още по-големи загуби.

(От Дойче веле, със съкращения)