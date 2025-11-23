И прасето цяло, и пържолата в чинията

Свинското месо е популярно, предпочитано и достъпно, но свиневъдството има своите недостатъци. Като начало, прасетата са силно социални същества – способни да проявяват различни черти на характера, както и емоции като стрес и страх – и се считат за петото най-интелигентно животно в света, демонстрирайки съзнателност, близка до тази на тригодишно човешко дете. Въздействието върху околната среда от индустриалното производство на месо, от друга страна, е огромно.

От 19-ти век насам ние хората развъждаме, угояваме и добиваме тези същества в безпрецедентен мащаб. Сега новите технологии са на път да променят това: американски стартъп, наречен Mission Barns, вече предлага истинско свинско месо, отглеждано в биореактори, като алтернатива на индустриалната месна индустрия, пише Futurism.

Как го правят?

Процесът работи по следния начин: работниците първо вземат малка проба от мастна тъкан от живо животно - в случая това е йоркширско прасе на име Доун, от ферма в северната част на щата Ню Йорк. След това лабораторните работници добавят растителни захари, протеини и витамини към мастната култура и "угояват" пробата в култиватор, имитирайки естествения растеж, който тялото на прасето би претърпяло.

След двуседмичен инкубационен период, месото се „комбинира“ с растителен протеин, за да се създаде продукт, който технически е истинско месо. Крайният резултат може да се използва за приготвяне на всякакви традиционни месни ястия, като салам, наденички и бекон.

Според рецензия от Grist, резултатът е нещо като „диетично месо“, с вкус „малко по-слаб“ от този на традиционното свинско. Въпреки това, фактът, че йоркширското прасе Доун е все още живо и здраво, също не е за пренебрегване - и, както пише кулинарният рецензент, получените храни все още „са страхотни на вкус“.

Grist отбелязва, че месото, отглеждано от Mission Barns, е „неструктурирано“, което означава, че не се опитва да възпроизведе специфичните качества на отделните типове разфасовки - като филе или джолан, например. Вместо това, алтернативното месо може да се използва като основа. Това позволява на производителя и клиентите, в бъдеще да експериментират със специфични вкусови профили и процеси на растеж, превръщайки биореактора в своеобразно продължение на кухнята. Така, беконът ще има добре познатия си специфичен вкус и консистенция, а кюфтенцата - своя.

Mission Barns вече е получила одобрение за операции в САЩ от Агенцията по храните и лекарствата през март, което я прави едва третата компания, получила разрешение за продажба на животински клетки, отглеждани в лаборатории, за обществена консумация.

В момента производството е в доста малък мащаб – пакет от осем кюфтета се продава за 13,99 долара, което се смята за скъпо на пазара, но цената ще пада в бъдеще.