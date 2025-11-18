В Германия всяко седмо дете е застрашено от бедност

Те не могат да си позволят почивка, ново легло или дори посещение на кино

Когато родителите работят за малко пари, децата са първите, които го усещат

Всяко седмо дете в Германия (15,2%) е изложено на риск от бедност, сочат данните на Федералната статистическа служба за 2024 година. Това съответства на около 2,2 милиона деца и младежи под 18-годишна възраст. Делът им леко се е увеличил - през 2023 г. 14 процента са били застрашени от бедност.

Според статистическата дефиниция за застрашени от бедност се считат хората, които разполагат с по-малко от 60 процента от средния „нетен еквивалентен доход“. Това означава, че домакинства с двама възрастни и две деца и нетен доход под 2 900 евро на месец са застрашени от бедност. За самотни родители с едно дете прагът е под 1 795 евро нето. За лица, живеещи сами, прагът е 1 381 евро чист доход на месец, разяснява обществената медия АРД.

Статистиците са проучили и какво конкретно означава бедността за децата и младежите. Деветнайсет процента от тях живеят в домакинства, които нямат възможност да заменят износените или счупени мебели с нови; 12% - в семейства, които не могат да си позволят едноседмична почивка, пет процента нямат пари дори за членство в спортен клуб или посещение на кино, а около три процента - за втори чифт обувки в добро състояние.

Между един и два процента от децата под 16-годишна възраст не са могли да поканят приятели у дома си, да празнуват поводи като рожден ден или да получават ежедневно пресни плодове и зеленчуци - отново поради липса на средства.

Семействата са оценявани по 17 критерия, като за класифицирането им като материално или социално ощетени е достатъчно те да не изпълняват поне три от тези критерии - по финансови причини, разяснява АРД.

По-силно застрашени от бедност са децата и младежите, чиито родители имат ниско ниво на образование или мигрантски произход. Според статистиците, лицата под 18-годишна възраст, чиито родители или те самите са имигрирали в Германия, са около четири пъти по-застрашени от бедност в сравнение с връстниците си без мигрантски произход.

Когато родителите са слабо образовани, рискът от бедност е 41,8 процента, докато при по-високо образованите родители, например с висше образование, рискът децата да са изложени на бедност е едва 7,2 процента.

