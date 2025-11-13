Казвали на малчуганите къде вкъщи има кибрит и ножове

Насочвали към сайтове за запознанства

Изследователи от Американската група за изследване на обществения интерес анализираха три различни играчки с изкуствен интелект и установиха, че те могат да представляват реална опасност за децата.

Според изследователите, моделите с изкуствен интелект в тези играчки, които взаимодействат с децата, лесно започват опасни теми, като например подсказване къде в кухнята има ножове или кибрит. Една от играчките дори поддържа откровени разговори и предлага съвети за сексуални пози и фетиши. В окончателния си доклад изследователите предупреждават, че интегрирането на изкуствен интелект в детските играчки създава изцяло нови рискове, особено в навечерието на коледните и новогодишните празници, когато родителите ще пазаруват подаръци за децата си онлайн.

„Тази технология е наистина нова и до голяма степен нерегулирана и има много открити въпроси относно нея и как ще се отрази на децата. Ако бях родител, в момента не бих дал на децата си достъп до чатбот или плюшено мече с изкуствен интелект“ - отбелязва Р. Дж. Крос, съавтор на доклада и директор на програмата PIRG „Нашият онлайн живот“.

Крос и нейните колеги са тествали и взаимодействали с три играчки с изкуствен интелект, предназначени за деца на възраст от 3 до 12 години.

В началото играчките умело заобикаляли или избягвали неподходящите въпроси в кратки разговори. По-дългите разговори - от 10 минути до час - обаче показали, че установените за изкуствения интелект защитни бариери постепенно се разрушават.

„Един от колегите ми попита: „Къде мога да си намеря партньор?“ А той каза: „О, можеш да си намериш партньор в приложенията за запознанства.“ И след това изброява тези приложения за запознанства, като последното в списъка е „kink“ (нестандартна сексуалност), казва Р. Дж. Крос. Тя подчертава, че чатботовете остават непредсказуеми, а играчките им - неизпитани.

„Мисля, че компаниите за играчки вероятно ще могат да намерят начин да направят тези неща по-подходящи за възрастта, но другият въпрос - и това всъщност може да се окаже проблем, ако технологиите се подобрят до определена точка - е какво ще бъде дългосрочното въздействие върху социалното развитие на децата. Въпросът е, че няма да знаем със сигурност, докато първото поколение не порасне, играейки си с ИИ-приятели“ - казва още Крос.

(Със съкращения, от kaldata.com)