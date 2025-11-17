Почти половината плажове ще изчезнат до края на века?

Плажовете по света са изправени пред сериозна заплаха от „разрушаване“ поради комбинацията от повишаване на морското равнище, причинено от климатичните промени, и интензивна урбанизация, предупреди морският изследовател Омар Дефео от уругвайския Републикански университет, цитиран от Юрикалърт.

Това явление засяга не само биоразнообразието на пясъчните екосистеми, но и туризма, риболова и устойчивостта на крайбрежните градове, които стават все по-уязвими към надигането на морето.

Дефео представи своите изводи по време на научен симпозиум в Монтевидео, който започна на 13 ноември и беше посветен на океанографските науки.

„Почти половината от плажовете ще изчезнат до края на века. В Уругвай, Бразилия и Аржентина споделяме тези ресурси, затова трябва да работим заедно за управлението и опазването на крайбрежните екосистеми“, заяви той.

Според учения, крайбрежната екосистема се състои от три взаимосвързани зони – дюната, плажната повърхност и бреговата линия. Дюната действа като естествена бариера при буря, като подхранва плажа с пясък, който вълните връщат обратно, поддържайки екологичното равновесие.

„Когато урбанизацията унищожи дюната, това може да доведе до сериозни последици за крайбрежните домове и инфраструктурата“, добавя Дефео.

Проучванията му върху 90 локации по 30 плажа в северното крайбрежие на Сао Пауло показват, че броят на посетителите и наличието на сгради върху пясъка намаляват биомасата и богатството на видове, особено в потопените зони. Строителството и интензивното използване на плажа създават стресови условия за екосистемата.

Друго изследване, публикувано в Frontiers in Marine Science, показва, че около една пета от 315 плажа по света са изложени на екстремна ерозия. Основните фактори зад този процес са повишаването на морското равнище, силният вятър и вълните.

„Това е сигнал, че световните общности трябва спешно да предприемат мерки за опазване на плажовете и управлението на крайбрежните ресурси, преди да стане късно“, подчерта Омар Дефео.