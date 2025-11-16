Великобритания отново затяга правилата за миграция

Британското правителство ще реформира миграционната си политика по примера на Дания

Помощите за мигранти ще бъдат силно орязани или спрени, а депортациите - улеснени

Във Великобритания лейбъристкото правителство на Киър Стармър е под силен натиск заради силно намалялата му популярност, както си пролича от актуалните социологически проучвания. Кабинетът сега обяви, че ще затегне допълнително миграционната политика. Според информация от Министерството на вътрешните работи става дума за „най-голямата реформа на политиката за предоставяне на убежище“ в новата история на страната. Сърцевината на реформата, обявена от вътрешната министърка Шабана Махмуд, е съкращаване на бежанския статут до максимално 30 месеца, през които той ще бъде „текущо подлаган на проверка“. А бежанците ще трябва да се връщат обратно в родните си страни, щом те бъдат обявени за „безопасни“. В момента Великобритания дава бежански статут за време от пет години, след което мигрантите могат да подадат молба за правото на неограничен престой в страната, а после да кандидатстват и за британско гражданство, пояснява АРД.

Министърката обяви също, че ще отпадне досегашното законово задължение за подпомагане на някои от хората, търсещи убежище - например чрез предоставяне на жилище и седмични плащания. В бъдеще подобна помощ ще се отпуска по преценка на властите и ще може да бъде отказвана, ако търсещите убежище са в състояние да се издържат сами или ако са извършили престъпления. В писмо до министъра на вътрешните работи над 100 британски организации апелираха да се сложи край на „политиката на изкупителни жертви и фалшиви дебати, които нанасят само вреда“. Британският съвет за бежанците заяви, че бежанците идват в Обединеното кралство заради семейни връзки или наличие на езикови познания, а не защото сравняват условията в системите за предоставяне на убежище.

Броят на молбите за предоставяне на убежище във Великобритания в последно време достигна рекордни стойности. През 12-те месеца до март 2025 година са подадени общо 109 443 молби за убежище - това е повишение от 17% спрямо предходната година, пояснява АРД.

Обявените реформи в Обединеното кралство ще се извършват по модела, възприет в Дания, която затегна политиката си по предоставяне на убежище.



(От Дойче веле, със съкращения)