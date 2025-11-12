„Скандинавски модел“ за проституцията в Германия?

32 300 са легално регистрираните секс труженички, 3400 са българки

Нелегалните проститутки са близо милион

Томас Лачан

В Германия дебатът за проституцията се разгоря с нова сила. Той бе разпален от председателката на Бундестага Юлия Кльокнер (ХДС), която по време на обществена проява нарече Германия „публичният дом на Европа“. Тя настоява за забрана на проституцията и платения секс. Според Кльокнер жените, упражняващи тази професия в страната, не са достатъчно защитени.

Министърката на здравеопазването Нина Варкен (ХДС) се обяви за забрана за купуването на секс в Германия и наказания за клиентите. Според нея наказания за проститутките не трябва да има. Те имат нужда от друго - от всеобхватна помощ за излизането от тази професия.

Според законодателството проституцията в Германия е разрешена от 2002 година. През 2017 беше приет и Законът за защита на проституцията с цел да се подобри още повече правната и социалната ситуация на секс работниците. Федералната статистическа служба отчита 32 300 регистрирани секс работници, от които само 5600 са германски граждани (към края на 2024). Всяка трета проститутка е от Румъния (11 500), а общо 3400 са от България. Експертите обаче предполагат, че броят на нерегистрираните жени, продаващи телата си, е между 200 000 и 400 000, някои източници дори говорят за до един милион проституиращи в Германия.

Юлия Кльокнер и Нина Варкен се обявиха за въвеждането на така наречения „скандинавски модел“. Нарича се така, защото е приложен за първи път през 1999 г. в Швеция, а през 2009 и в Норвегия. По-късно е възприет и от редица други страни - Исландия, Канада, Франция, Ирландия и Израел. Там е забранен платеният секс - купуването на сексуални услуги и тяхното организирано посредничество - но не и прякото им предлагане. На проституиращите се предлага подкрепа и възможност да напуснат този бранш. Казано по друг начин: законът преследва клиентите и сводниците, но не и проституиращите. Обикновено клиентите се наказват с глоби, а в Швеция в най-тежките случаи наказанието може да е и лишаване от свобода до една година. Норвегия преследва своите граждани и за купуването на сексуални услуги в чужбина.

Според критиците на модела криминализирането само ще подсили нелегалното предлагане на секс услуги. Привържениците на „скандинавския модел“ обаче казват, че ако купувачите на секс услуги бъдат наказвани, това би довело до спад на проституцията като цяло.

(Със съкращения, от Дойче веле)