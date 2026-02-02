Гигантско слънчево петно предизвиква мощни изригвания – възможни последствия за Земята

Само преди няколко дни слънчевото петно с номер 4366 не съществуваше, а днес вече се е превърнало в истински гигант – с размер почти половината от легендарното петно на Карингтън. Изключително бързият му растеж го прави нестабилно и силно активно, пишат от Meteo Balkans.

През последните 24 часа слънчевото петно 4366 е произвело десетки слънчеви изригвания, включително 17 изригвания от клас M и 3 от най-мощния клас X. Най-силното от тях е било изригване от клас X8, заснето от обсерваторията Solar Dynamics Observatory на NASA.

Радиосмущения над Тихия океан

Интензивното ултравиолетово лъчение от X8-изригването ((R3) в рентгеновия диапазон ) е йонизирало горните слоеве на земната атмосфера. В резултат на това е настъпило временно прекъсване на късовълновите радиокомуникации над южната част на Тихия океан. Радиолюбители в Австралия и Нова Зеландия са отчели загуба на сигнал под 30 MHz в продължение на часове след пика на изригването.

Очаква се потвърждение за коронално изхвърляне на маса

Особен интерес за учените представлява възможното коронално изхвърляне на маса (CME), свързано с мощното изригване. Наблюденията показват, че при експлозията в Космоса е изхвърлено голямо количество плътна и тъмна плазма, която може да формира ядрото на CME, насочено към Земята.

Официалното потвърждение се очаква от NOAA и от коронографите на спътника SOHO. Ако подобно изхвърляне бъде потвърдено и удари Земята, са възможни геомагнитни бури, смущения в комуникациите, навигационните системи и дори поява на полярни сияния на по-ниски географски ширини.

Повишен риск и през 2 февруари

Специалистите предупреждават, че активността на слънчевото петно остава висока и нови мощни изригвания са много вероятни на 2 февруари. Космическото време продължава да бъде под засилено наблюдение.

Ще имаме ли полярно сияние в България ?

При потвърждение на коронално изхвърляне на маса, насочено към Земята, България също може да усети последствията от повишената слънчева активност. Най-вероятните ефекти включват слаби до умерени геомагнитни смущения, които обикновено не представляват опасност за хората, но могат да повлияят на радиокомуникациите, GPS-навигацията и някои сателитни системи.

При геомагнитна буря от G4/G5 не е изключена и поява na полярно сияние, особено в северните части на страната и при подходящи атмосферни условия.

Ако обаче изригването от клас X8 е породило Земно-насочено CME, потенциалният удар би се очаквал приблизително между 72 часа след изригването. Това означава: 3–4 февруари да се очаква бурята.

Скоростта на подобни CME обикновено е между 800 и 2000 км/с, което силно влияе на времето на пристигане и силата на ефекта.

Какво може да ни причини магнитната буря?

Обикновено смущенията, породени от нея, влияят неблагоприятно на възрастните и на хората със слаб имунитет. Хората, които са чувствителни към тези явления, могат да почувстват отпадналост, главоболие, неразположение, колебание в кръвното налягане и слаба концентрация.

Възможно е да има смущения в комуникациите и навигационните системи и дори проблеми с интернет връзката в Европа, Канада и Аляска.

Какво представлява геомагнитната буря?

Геомагнитните бури представляват големи и резки смущения в стойностите на Земното магнитно поле, причинени от взаимодействието му със слънчевия вятър. Когато се наблюдава изригване от някоя от активните области на Слънцето, в междупланетното пространство се отделя поток от плазма, който се изстрелва със скорост между 600 и 900 км. в секунда. Обикновено около два дни са необходими на този поток да достигне Земята. Заредени частици успяват да проникнат през полярните области и да предизвикат образуването на мощни токови системи около екватора и полярните кръгове.