Позитивното отношение към стареенето удължава живота

Ново проучване на канадски учени и Йейлския университет

Хора с положителна нагласа живеят средно 7,5 години по-дълго

Позитивното отношение към стареенето може да накара хората да се чувстват по-млади и да живеят по-дълго, показват изследвания, а възрастовата дискриминация или т. нар. ейджизъм, влияе върху здравето и благосъстоянието на хората и изисква обществени действия, пише Би Би Си, като се позовава на проучвания на учени от Канадския институт за изследване на стареенето и Йейлския университет.

„Ейджизмът може да промени начина, по който възприемаме себе си“, се посочва в глобалния доклад по темата на Световната здравна организация. Това включва деструктивни мисли, чувства или действия към хората или към себе си на базата на възрастта.

Проучвания показват, че негативните стереотипи за стареенето могат да ограничат желанието на възрастните хора да се учат и да се развиват, което води до ниско самочувствие и намалена активност.

Във Великобритания един от трима души се е чувствал подложен на възрастова дискриминация. В САЩ проучване сред 2000 души на възраст между 50 и 80 години установява, че 93 процента са се сблъсквали ежедневно с някаква форма на ейджизъм. Най-често това е дискриминация, която самите те вътрешно са приели за такава, често под влияние на медиите. „Трябва да се отбележи, че човекът, който дискриминира другите по възраст, също ще остарее“, казва Парминдер Рейна, научен директор в Канадския институт за изследване на стареенето, цитиран от Би Би Си. До 2030 г. един от шестима възрастни в света ще бъде на 60 или повече години.

Негативните нагласи към стареенето се формират още в ранното детство от родители, медии или лични наблюдения. Според изследователи децата трябва да бъдат образовани за стареенето, за да разберат по-добре жизнения цикъл и да се подготвят за собственото си остаряване. „Стареенето не е разрушителна сила. То е постижение на съвременната система за обществено здраве“, казва Рейна. Начинът, по който говорим за стареенето, влияе върху нашето усещане за него и за живота ни.

Хора с положителна нагласа към стареенето живеят средно 7,5 години по-дълго и показват по-добра памет, включително по-ниски биомаркери, свързани с Алцхаймер, установява Бека Леви от Йейлския университет. Тези хора обикновено имат по-малка атрофия на хипокампуса - частта от мозъка, свързана с паметта.