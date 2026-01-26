Праисторическо откритие: очертание на ръка от преди 67 800 години

Праисторическите хора са правили отличителни форми на ръце

Очертанията на ръка, нарисувани с червен пигмент на стената на пещера в Индонезия преди най-малко 67 800 години, може да са най-старите скални рисунки в света, според ново проучване.

Избледнелият отпечатък на ръка, заедно с други впечатляващи пещерни рисунки на остров Сулавеси, вероятно са били направени от ранни хора, които са били част от населението, разпространило се в изчезналия континент, известен като Сахул, който днес обхваща Австралия, Папуа Нова Гвинея и части от Индонезия, пише CNN.

„Те са направени с охра. Те са сложили ръката си там и след това са напръскали пигмент. Не можем да кажем каква техника са използвали. Може да са сложили пигмента в устата си и да са го пръскали. Може да са използвали някакъв инструмент“, каза Максим Обер, археолог и геохимик от Грифитския университет в Австралия. Обер, който е старши автор на изследване на находките, публикувано в сряда в списанието Nature, описа откритието като „вълнуващо и смиряващо“.

Минималната възраст на шаблона на ръката, който в даден момент е бил модифициран, за да се създадат отличителни стеснени пръсти, е по-голяма от десетки други примери за праисторическо изкуство, открити в интригуващите варовикови пещери в региона. Друг пример е сцена с фигури, наполовина човешки и наполовина животински, които ловуват брадаво прасе – най-старото доказателство за разказване на истории в историята на изкуството.

Новото проучване обхваща 44 обекта в югоизточната част на Сулавеси

и датира с точност 11 мотива от скалното изкуство, включително седем шаблона на ръце. Екипът откри най-стария шаблон на ръка в пещерата Метандуно на остров Муна. Пещерата съдържа и много по-свежи изображения на коне, елени и свине, които са нарисувани вероятно преди 3500 до 4000 години, според проучването. Тези рисунки отдавна привличат туристи.

Датирането на пещерното изкуство е трудно и екипът използва техника, която анализира химически следи в минерални кори, които се образуват върху рисунките, понякога наричани пещерни пуканки, за да определи минималната възраст на изкуството.

Скалното изкуство в Сулавеси е по-старо и от прочутото европейско пещерно изкуство, като Ласко във Франция и шаблон на ръка, за който се предполага, че е направен от неандерталци в испанска пещера.

Праисторическите хора, които са направили шаблоните на ръце, най-вероятно са били ранни представители на нашия вид, Homo sapiens, които са живели в Югоизточна Азия по време на ледниковия период. По това време нивото на морето е било много по-ниско и регионът е изглеждал много по-различно, отбелязва проучването.

Обер каза, че след като хората са направили отпечатъците на ръцете, те са стеснили пръстите, за да изглеждат като нокти. Той разглежда отрицателните отпечатъци на ръцете като примери за изкуство, които разкриват сложно поведение – въпреки че отпечатъците не са фигуративни или разказвателни като завладяващата сцена на лов на брадаво прасе.

Например, той каза, че ръцете са маркирали места, които са били важни за художниците. „Това не е било случайна дейност. Тя е изисквала планиране, споделяне на знания и културно значение.“

Шаблоните на ръцете са се различавали съществено от 73 000-годишен каменен отломък, открит в южноафриканска пещера, на който имало линии, които някои са нарекли най-старата известна рисунка. Оберт отбеляза, че линиите са били абстрактни и може би не са били умишлено изображение.

Праисторическите хора са правили отличителни форми на ръце в пещерите в Сулавеси в продължение на десетки хиляди години. Тук е показан пример без дата от Леанг Джари, Марос, Сулавеси. Шаблонът на ръката, описан в новото проучване, е оставен на друга стена на пещерата и е направен преди поне 67 800 години.

Пол Петит, професор по палеолитна археология, който изучава праисторическото изкуство в Университета в Дърам, Обединеното кралство, каза, че датата, дадена на отпечатъка на ръката, е минималната възраст. Той може да е много по-стар, каза той, и не трябва да се приема, че отпечатъкът на ръката е направен от Homo sapiens. Други човешки видове, като например малко познатите денисовци, вероятно са живели в региона, обясни Петит, който не е участвал в проучването.

Наличието на изключително древно пещерно изкуство в Сулавеси също помага на археолозите да отговорят на горещо обсъждани въпроси за това как и кога ранните хора са достигнали изчезналата земя, известна като Сахул. Земята някога е свързвала Австралия с остров Нова Гвинея, който днес е разделен на Папуа Нова Гвинея и Индонезийска Папуа.

Някои учени смятат, че хората са пристигнали в Сахул преди около 50 000 години, но други предполагат, че са пристигнали преди поне 65 000 години. Те също така спорят за маршрута, по който вероятно са минали. Възрастта на пещерното изкуство в Сулавеси предполага, че предците на първите австралийци са били потенциално в Сахул в съответствие с по-ранната времева линия и че тези ранни хора са минали по северния маршрут през Сулавеси, който по това време е останал остров.