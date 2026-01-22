Изкуственият интелект може да попречи на ученето

ОИСР съветва да се внедрява селективно и целенасочено в училищата

Несъответствие между изпълнението на задачите и истинското учене

Използването на изкуствен интелект (ИИ) в училищата може да помогне за решаването на някои задачи, но да попречи на умението за учене и да доведе до мързел и липса на интерес, съобщи Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), цитирана от ДПА.

От организацията са подчертали, че според нови открития гъвкави модели като Чат ДжиПиТи (ChatGPT) могат да подобрят изпълнението на задачите на учениците, но това не води непременно до напредък в обучението, предаде БТА. Също така се посочва, че има несъответствие между изпълнението на задачите и истинското учене. Делегирането на задачи на виртуалните чатботове може да попречи на придобиването на умения в дългосрочен план, смятат от ОИСР, като целенасочените умствени усилия на учениците да превърнат отговорите в разбиране може да намалеят.

Изследванията показват, че учениците с достъп до модели на ИИ с общо предназначение са постигнали по-добри резултати при решаване на дадени задачи, съобщи базираната в Париж организация. Това предимство обаче е изчезнало, когато достъпът до инструмента с ИИ е бил спрян по време на изпити.

Когато учениците разчитат твърде много на изкуствен интелект, умствените процеси и усилията, които превръщат отговорите в разбиране, намаляват, се казва в доклада. За разлика от това, инструментите с ИИ, разработени за образователни цели, са склонни да осигуряват трайни подобрения в обучението, се казва в доклада на ОИСР. Организацията добавя, че тези специализирани инструменти с изкуствен интелект биха могли да помогнат на начинаещите учители да подобрят качеството на преподаване и по този начин да повишат резултатите от обучението на учениците.

Организацията съветва приложенията с ИИ в училищата да се внедряват селективно и целенасочено, за да се обогати обучението, а не да се заменят когнитивните усилия или да се отслабват човешките взаимоотношения в основата на образованието.

От ОИСР посочват още, че ученето и преподаването следва преди всичко да са насочени към развиване на ценни човешки знания и умения, като самостоятелно мислене и основни способности във всички учебни предмети, допълва ДПА.