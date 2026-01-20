Древен хищник, живял с динозаврите, съществува и до днес

Челюстите му също са еволюционен регрес

Въпреки многократните масови измирания, акулата с волани е успяла да просъществува в продължение на 100 милиона години. Днес тя остава един от най-забележителните оцелели представители на еволюцията.

Дълго преди горите да преобразят ландшафта на Земята, преди птиците да поемат полет и динозаврите да стъпят на сушата, в океаните вече е съществувала линия акули, усъвършенствала своята форма. Въпреки че повечето от нейните роднини в крайна сметка са изчезнали, един вид по някакъв начин е успял да оцелее. Всъщност, той все още плува в дълбините на морето, като е останал почти непроменен през последните 80 милиона години, пише Forbes.

Този вид е акулата с волани (Chlamydoselachus anguineus), известна още като гущерната акула. Не е изненадващо, че тя често се описва като едно от най-древните изглеждащи гръбначни животни, с извито тяло, иглисти зъби и бавни, предпазливи движения. Те напомнят за епоха, в която гръбначните животни все още експериментираха с това, в което биха могли да се превърнат.

Изразът „преди да съществуват дърветата“ може да звучи като хипербола, но това далеч не е така за акулите. Най-ранните истински дървета са се появили през девонския период, преди около 385 милиона години. Фосилните доказателства показват, че акулите вече са се разнообразили десетки милиони години по-рано. По-конкретно, първите акулоподобни риби са започнали да се появяват преди над 420 милиона години.

Акулата с волани е един от двата съществуващи вида от древното семейство Chlamydoselachidae,

което се е отделило рано от предците на съвременните акули. Проучване от 2013 г. на BioMed Research International поставя появата на акулата с волани в основата на клада Hexanchiformes, която се е отделила преди 115,4 милиона години – по времето на динозаврите. Това означава, че тя се е разклонила близо до корена на еволюционното дърво на акулите.

1,6-метрова акула с волани плува в аквариум, след като е била намерена от рибар в залив в Нумазу, Япония. Акулата с волани, известна още като Frilled shark, обикновено живее във води с дълбочина 600 метра, затова е много рядко тази акула да бъде намерена жива на морското равнище. Формата на тялото и броят на хрилете са подобни на фосили от акули, живели преди 350 000 000 години.

Този дълбок произход обяснява защо анатомията му изглежда толкова различна от акулите, с които сме запознати, като големите бели акули или чукоглавите акули. На пръв поглед, непосветените вероятно изобщо не биха го разпознали като акула.

Удълженото му тяло може да достигне два метра (6,6 фута) дължина и се движи невероятно бавно. Тази удължена форма обаче не е случайна, тъй като именно тя прави акулата с волани толкова подходяща за живот в дълбокото море. Тук плячката е оскъдна, а пространството е отворено, което означава, че ефективното използване на енергията е по-важно от всичко друго.

Шестте двойки хрилни цепнатини на акулата образуват характерна нагръдница около гърлото ѝ, откъдето идва и името ѝ. Повечето съвременни акули имат само пет хрилни цепнатини; тази допълнителна двойка отразява много по-старо анатомично състояние, което се наблюдава почти изключително в ранните фосили на акули.

Челюстите му също са еволюционен регрес. Вместо да има изпъкнала челюст като повечето съвременни акули, челюстта на рибата с волани е по-твърда и закрепена към черепа. Тази структура прилича на тази на ранните хрущялни риби, като недостатъкът й е, че ограничава подвижността на челюстта. Това ограничение обаче е съчетано с алтернативно оръжие – всъщност 300 на брой.

Устата на акулата с волани съдържа повече от 300 зъба, подредени в редици. Необичайно е, че всеки от зъбите й има три остри, иглоподобни върха. Този дизайн, за разлика от този, който се наблюдава при повечето съвременни акули, не е идеален за отрязване на големи парчета от голяма плячка. Вместо това, те са предназначени да пробождат и задържат.

Проучвания на хранителния режим, базирани на съдържанието на стомаха, показват, че акул с яки се хранят предимно с дълбоководни главоноги, голокожи и малки костни риби. Смята се, че 60% от хранителния им режим се състои от различни видове калмари, както и от други акули. Срещите с плячка са относително редки в тъмните, високо налягане дълбочини, където живеят; това означава, че пропускането на хранене не е опция, благоприятна за оцеляването.

Биомеханичните анализи показват, че акулата с волани вероятно използва бързо всмукване за хранене, като се хвърля напред и разширява гърлото си, за да привлече плячката навътре. Веднъж попаднала вътре, бягството е почти невъзможно. Тази стратегия на хранене е в съответствие с древната структура на челюстта и дизайна на зъбите, като дава представа за това как ранните акули са ловували преди стотици милиони години.

Интересно е, че както отбелязва изследване от Japanese Journal of Ichthyology, акулата с волани може би държи рекорда за най-дългия период на бременност сред всички същества в океана. Според проучването, оценките, базирани на темповете на растеж на ембрионите, сочат, че бременността им може да продължи до три години и половина.

Видът е яйцеживороден, което означава, че ембрионите му се развиват в яйца, които се излюпват в тялото на майката. Тази стратегия позволява на потомството да се ражда относително голямо и добре развито, което подобрява шансовете му за оцеляване в дълбокото море. Екстремният репродуктивен цикъл като този е един от многото примери за това колко различно функционират дълбоководните форми на живот в сравнение с животните в плитките води. Всичко се случва бавно, когато ресурсите са ограничени и условията са постоянни.

Генетични изследвания потвърждават, че Chlamydoselachus продължава да еволюира, като доказателствата сочат, че тя е натрупала мутации и се е адаптирала по малки, но забележими начини. Нейната анатомия просто отразява набор от характеристики, които са останали ефективни през дълги периоди от време.