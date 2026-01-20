Мистериозно откритие в Космоса хвърля светлина върху бъдещето на живота на Земята

Големият пръстен от железни атоми е открит в пръстеновидната мъглявина

Учените са открили в космоса голям пръстен от железни атоми, който може да даде ключ към бъдещето на Земята. Структурата, която беше открита в Пръстеновидната мъглявина – известен, пъстър облак, образуван, когато умираща звезда, подобна на Слънцето, е изхвърлила външните си слоеве – е била приблизително 500 пъти по-широка от орбитата на Плутон и се намира на 2283 светлинни години разстояние, съобщава Би Би Си.

Астрономи от Кардифския университет, както и от Университетския колеж в Лондон, са открили желязната пръчка с помощта на нов телескоп, наречен WHT Enhanced Area Velocity Explorer (Weave).

Учените, които я наблюдават, казват, че произходът й е неясен, но теориите им за това как се е образувала предполагат, че тя може да подскаже бъдещето на Земята.

Първата теория е, че облакът може да се е образувал по време на създаването на мъглявината, когато родителската звезда е колабирала.

Алтернативно, експертите смятат, че това може да е космическа плазма, останала от скалиста планета, която е била унищожена при разширяването на звездата. Ако това е вярно, то може да ни даде представа за бъдещето на Земята, тъй като Слънцето – родителската звезда на Земята – изхвърля външните си слоеве по подобен начин, поглъщайки Земята, след няколко милиарда години.

Екипът заяви, че планира по-нататъшни наблюдения, за да разкрие точно какво е желязната пръчка, откъде идва и какво може да им разкрие.

Водещият автор д-р Роджър Уесън, който работи едновременно в Кардифския университет и УКЛ, заяви, че макар Пръстенната мъглявина да е била изследвана с помощта на много различни телескопи и инструменти, Weave им е позволил „да я наблюдават по нов начин, предоставяйки много повече подробности от преди“.

Weave ще проведе осем проучвания през следващите пет години, насочени към всичко – от близките бели джуджета (вид мъртви звезди) до много далечни галактики.