Учени предупреждават за риск от промяна на океанския режим

Проучване свързва бързия растеж на океанските макроводорасли с глобалното затопляне

Учени предупреждават за потенциална „промяна в режима“ на океаните, тъй като бързият растеж на огромни маси от водорасли изглежда се дължи на глобалното затопляне и прекомерното обогатяване на водите от отпадъчни води от селското стопанство и други замърсители, съобщава The Guardian.

През последните две десетилетия разпространението на водораслите се е увеличило с невероятните 13,4% годишно в тропическия Атлантик и западния Тихи океан, като най-драстичното увеличение е настъпило след 2008 г., според изследователи от Университета на Южна Флорида.

В нова статия те твърдят, че тази промяна може да потъмни водите под повърхността, променяйки тяхната екология и геохимия, а също така може да ускори климатичните промени.

„Преди 2008 г. не са били отчитани значителни цъфтежи на макроводорасли морски водорасли, с изключение на саргасум в Саргасово море“, каза Чуанмин Ху, професор по океанография в Колежа по морски науки на Университета на Южна Флорида и старши автор на статията. „В глобален мащаб изглежда, че сме свидетели на промяна в режима от океан с малко макроводорасли към океан с много макроводорасли.“

Ху и колегите му проведоха изследването в отговор на съобщения за разширяване на цъфтежа на водорасли в Атлантическия и Тихия океан.

Най-известният пример, Големият атлантически саргасов пояс, е видим от космоса и се простира от Мексиканския залив до устието на Конго. Други цъфтежи включват пръстен около островите Чатъм край Нова Зеландия, заснет от НАСА този месец, или „червената приливна вълна“, която се появи край бреговете на Флоридаи която се наблюдава от щата.

Екипът, който твърди, че проучването им предоставя първата глобална картина на плаващите водорасли в световните океани, установи, че площта на цъфтежа на морски водорасли се е увеличила с 13,4% годишно през разглеждания период. Цъфтежът на микроводорасли, като фитопланктон, също се е увеличил, но с относително по-скромните 1% годишно.

„Забележително е, че по-голямата част от увеличенията както на плаващите макроводорасли, така и на микроводораслите, са настъпили през последното десетилетие, в съответствие с ускореното глобално затопляне на океаните от 2010 г. насам“, пишат авторите. Те са идентифицирали преломни точки през 2008, 2011 и 2012 г. за три вида водорасли в различни океани.

Въпреки това, докато водорасли като саргасум са процъфтявали в някои региони, фитопланктонът не е показал подобна реакция към променящата се среда, което предполага, че неговият растеж може да е по-чувствителен към промените в температурата и евтрофикацията.