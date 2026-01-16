Родители, не правете това с децата си – вредите им

Родители, които остават твърде ангажирани в живота на вече порасналите си деца, могат неволно да ограничат професионалните им възможности, предупреждават учени, цитирани от Newsweek.

Изследователи от Държавния университет на Северна Каролина са установили, че млади хора, чиито родители поддържат високо ниво на намеса – дават непрекъснати съвети, участват активно в ежедневните им дейности или насочват решенията им – по-често се реализират в професии с по-нисък „престиж“ в сравнение с връстниците си, чиито родители са позволили повече самостоятелност.

„Добре е известно, че родителската подкрепа по време на детството и юношеството има положителен ефект“, казва професорът по социология Анна Манцони, автор на изследването.

„Нашите резултати обаче показват, че когато младите хора навлязат в ранната зряла възраст, прекомерната родителска намеса може да им попречи да стартират самостоятелно“, допълва тя.

Проучването се фокусира върху две ключови понятия: „семеен социален капитал“ – подкрепата, информацията и нормите, които родителите предоставят чрез ежедневните взаимодействия, и „професионален престиж“ – общественото положение на дадена професия, измерено чрез средно ниво на образование и доходи.

Според съавтора Том Лепард, докторант в Академията по наука за данните и изкуствен интелект към университета.

„Родителите играят важна роля при оформянето на професионалните резултати на децата, но искахме да проучим как точно семeйният социален капитал влияе върху ранната кариера на младите възрастни“.

Изследователите анализирали данни от национално представително проучване на американци на възраст 18–28 години, включващо 2680 участници и над 8000 анкети, проследени в рамките на почти десетилетие.

Основният извод - млади хора с по-ниски нива на семеен социален капитал достигат по-висок професионален престиж, докато тези с прекалено силни семейни връзки по-често работят в по-нископрестижни професии.

„Прекомерната родителска намеса е свързана с ограничен професионален старт“, обяснява Лепард.