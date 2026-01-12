Прах мигновено запечатва рани

При поръсване върху раната за секунда се превръща в плътен хидрогел и незабавно спира кървенето

Прахът запазва свойствата си до две години

Учени от Република Корея са създали прах от три компонента, който мигновено запечатва рани, пише Юрикалърт, позовавайки се на публикация в сп. Advanced Functional Materials.

Авторите на изследването от Корейския институт за напреднали науки и технологии (KAIST) са разработили прахообразно средство, което при поръсване върху раната за секунда се превръща в плътен хидрогел и незабавно спира кървенето.

Обикновените лепенки и превръзки вършат добра работа при малки порезни рани, но не са достатъчно ефективни при дълбоки, неравни или силно кървящи рани. Много от тях освен това са чувствителни към температура и влажност, поради което е сложно да се използват извън болница, предаде БТА.

Новият материал, наречен AGCL, е замислен като универсално средство за спешни ситуации - от операционни зали до зони на природни бедствия.

Прахът се състои от три естествени биосъвместими компонента - алгинат, геланова смола и хитозан. Алгинатът и гелановата смола при контакт с калция в кръвта незабавно образуват гел, който физически запечатва раната. Хитозанът усилва ефекта, като се свързва с компоненти на кръвта, потискайки допълнително кървенето.

В резултат на това върху повърхността на раната бързо се образува триизмерна бариера, която се задържа дори под високо налягане.

Материалът е способен да абсорбира количество кръв, надхвърлящо седем пъти собственото му тегло, и демонстрира адхезия (способност за прилепване) над 40 kPa или сравнима със силен натиск с ръка.

В тестове с животни, включително модели на увреждане на черния дроб, AGCL значително намалява обема на кръвозагуба и времето за хемостаза в сравнение с търговските продукти. При това заздравяването протича по-бързо, а след две седмици чернодробната функция е напълно възстановена.

„Целта ни беше да създадем материал, който да действа бързо и надеждно дори в условия, в които е невъзможно да се използват традиционни медицински средства“, пишат учените.

Те допълват, че прахът запазва свойствата си до две години при стайна температура и висока влажност.

Авторите отбелязват още, че технологията е създадена с оглед на екстремни условия, но в перспектива може да намери широко приложение в спешната медицина и полевата хирургия.

