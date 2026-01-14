2025 г. е третата най-топла година в историята

Температури са надхвърляли прага от 1,5 градуса по Целзий за най-продължителен период

Няма индикации, че 2026 г. ще прекъсне тази тенденция

През 2025 г. планетата ни е преживяла третата най-топла година в историята, казват учени от ЕС, цитирани от световните осведомителни агенции. Учените отчитат, че последните три години са били най-топлите, като средните температури са надхвърляли прага от 1,5 градуса по Целзий за най-продължителен период, откакто се правят измервания, предаде БТА.

Според данните на Европейския център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF) на ЕС 2025 г. е била малко по-хладна от 2023 г. - само с 0,01 градуса по Целзий. Най-горещата година в историята е 2024 г.

Британската метеорологична служба също съобщава, че според нейните данни 2025 г. е третата най-топла година от началото на регистрирането на данни през 1850 г.

От ECMWF отбелязват, че планетата току-що е преживяла първия си тригодишен период, в който средната глобална температура е била с 1,5 градуса по Целзий спрямо нивото от прединдустриалната епоха (1850-1900) - прагът, над който учените очакват глобалното затопляне да има тежки последствия, някои от които необратими.

„1,5 градуса по Целзий не е крайна граница. Знаем обаче, че всяка част от градуса има значение, особено за влошаването на екстремните климатични явления“, казва Саманта Бърджис, стратегически ръководител по въпросите на климата в Европейския център за средносрочна прогноза за времето.

Превишаването на дългосрочната граница от 1,5 градуса по Целзий - дори и само временно, би довело до по-екстремни и широко разпространени последствия, включително по-интензивни и по-продължителни горещи вълни, както и по-силни бури и наводнения.

През 2025 г. горските пожари в Европа са довели до най-високите общи емисии, регистрирани досега, а научни изследвания потвърдиха, че конкретни метеорологични явления са се влошили в резултат на климатичните промени. Сред тях са ураганът Мелиса в Карибския басейн и мусонните дъждове в Пакистан, които са отнели живота на над 1000 души в наводнения.

Отдавна установеният консенсус сред световните учени е, че климатичните промени са реални, предизвикани главно от човека, и се влошават. Основната причина за тях са емисиите на парникови газове от изгарянето на изкопаеми горива, които задържат топлината в атмосферата.

Според експертите няма индикации, че 2026 г. ще прекъсне тази тенденция.