Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в Космоса

Човечеството е уловило 10-секунден сигнал от една от най-отдалечените точки във Вселената, а астрономите все още се опитват да определят точния му произход, съобщава Daily Mail.

Два спътника потвърдиха, че сигналът идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята, вероятно от експлодираща свръхнова, която се е случила, когато Вселената е била едва на 730 милиона години. Колкото по-далеч е обектът, толкова повече време отнема на светлината и гама-лъчите да достигнат до нас, което прави тези наблюдения своеобразна „машина на времето“.

Изследователите са нарекли събитието GRB 250314A и смятат, че това е най-ранната свръхнова, наблюдавана някога. Гама-лъчите са невидими и изключително енергийни форми на светлина, които се образуват при масивни звездни експлозии и могат да преминават през материята.

Според учените този сигнал е изключително интересен, защото изглежда почти идентично с експлозии на свръхнови, наблюдавани в съвременната Вселена, въпреки че се е случил само няколко стотин милиона години след Големия взрив.

„През последните 50 години са регистрирани само няколко гама-лъчеви изблици от първия милиард години от живота на Вселената. Това събитие е изключително рядко и много вълнуващо“, обясни Андрю Леван от университета Радбауд в Холандия, водещ автор на изследването.

Сигналът е засечен за първи път на 14 март 2025 г. от спътника Space Variable Objects Monitor (SVOM). По-късно космическият телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST) потвърди откритието и направи подробни наблюдения на избледняващото сияние на свръхновата.

Екипът отбелязва, че докато другите потенциални източници на космически шум – като слънчеви изригвания или космически лъчи – са редки, гама-лъчевите изблици идват от масивни звездни експлозии и могат да бъдат проследени милиарди години след събитието.

Ново проучване, публикувано в Astronomy & Astrophysics, показва, че свръхновата от ранната Вселена има същата яркост и радиационна сигнатура като съвременните свръхнови. Проф. Ниал Танвир от университета в Лестър допълни:

„Уеб показа, че тази свръхнова изглежда почти идентично като експлодиращите звезди днес.“