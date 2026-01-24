„Железен облак“, открит в дълбокия космос, разкри какво ще се случи със Земята

Учени откриха гигантски „железен облак“ в дълбините на космоса, съобщава The Times. Астрономите смятат, че това може да е остатък от скалиста планета, унищожена от умираща звезда. Откритието предлага смразяващ поглед към това каква съдба може един ден да очаква Земята.

Астрономите смятат, че откритият масивен облак от железни атоми може да е остатък от скалиста планета, която се е изпарила, докато звездата ѝ се е разширила в края на жизнения си цикъл.

Учени откриха огромен и мистериозен „желязен прът“ в космоса, който може да даде улики за това какво евентуално ще се случи със Земята.

Облак от железни атоми с форма на прът е дълъг близо шестоъгълник. Ако можехте да шофирате през него със 110 км/ч, пътуването щеше да отнеме повече от осем милиона години.

Облакът е открит в рамките на впечатляващ пръстеновиден облак от газ, разположен на около 2400 светлинни години разстояние, от екип от учени, ръководени от астрономи от Университета в Кардиф и Университетския колеж в Лондон (UCL).

Според изследователите общата маса на железните атоми в тази структура е сравнима с тази на Марс.

Пръстеновидната мъглявина, открита за първи път през 1779 г. в северното съзвездие Лира от френския астроном Шарл Месие, е цветна обвивка от газ, изхвърлена от умираща звезда. Очаква се нашето Слънце да претърпи подобен процес след няколко милиарда години.

Как се е образувал железният облак е неизвестно. Един възможен сценарий е, че това са останки от скалиста планета, която се е изпарила при разширяването на звездата ѝ в края на жизнения ѝ цикъл.

Ако е вярно, това би могло да разкрие крайната съдба на Земята. Желязото съставлява приблизително една трета от масата на Земята и е основният компонент на ядрото на планетата.

Д-р Роджър Уесън, водещ автор на изследването, който работи в катедрата по физика и астрономия в Университетския колеж в Лондон и Кардифския университет, каза: „Би било много изненадващо, ако „железният прът“ в пръстена е единственият по рода си.“

Така че се надяваме, че докато наблюдаваме и анализираме още мъглявини, създадени по този начин, ще открием още примери за това явление, което ще ни помогне да разберем откъде идва желязото.

Откритието е направено с помощта на нов инструмент, инсталиран на телескопа „Уилям Хершел“ (WHT) на Ла Палма на Канарските острови. Инструментът, наречен Weave, или WHT Enhanced AreaVelocity Explorer, е предназначен да изучава светлината на звезди, мъглявини и галактики по-подробно, отколкото е било възможно досега.

За това изследване астрономите са използвали специален Weave елемент, наречен LargeIntegral FieldUnit. Това е позволило на учените да разделят светлината от всяка точка в пръстеновидната мъглявина на нейните съставни цветове или дължини на вълните.

Чрез анализ на цялата мъглявина наведнъж, екипът успя да картографира разпределението на различни химични елементи. Това им позволи да идентифицират ясно, за първи път, скрита преди това лента от йонизирано желязо.

Професор Скот Трьогер от Университета в Грьонинген каза: „Откритието на тази завладяваща, досега неизвестна структура в нощното небе, толкова обичана от наблюдателите на небето в северното полукълбо, демонстрира невероятните възможности на Weave. Очакваме с нетърпение новите открития, които можем да направим с този нов инструмент.“

Слънцето е приблизително на половината от жизнения си цикъл и се очаква да свети още пет милиарда години. Когато ядреното му гориво се изчерпи, то ще се разрасне до размерите на червен гигант, ставайки толкова голямо, че ще погълне вътрешните планети. Меркурий и Венера почти сигурно ще бъдат унищожени, а Земята също може да бъде погълната.

Дори ако Земята избегне поглъщането, интензивната топлина ще изпари океаните ѝ и ще я лиши от останалата атмосфера. В крайна сметка Слънцето ще се отърве от външните си слоеве в космоса, образувайки светещ облак от газ, а ядрото му ще се охлади и ще се превърне в „бяло джудже“.