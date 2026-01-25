Свръхзвуковите полети се връщат... но не скоро

Светът ще чака нов Concorde поне до 2050 година

Погледите са обърнати към Китай

Петдесет години след първите търговски свръхзвукови полети Concorde продължава да бъде ненадминат символ на скоростта в гражданската авиация. Въпреки огромния технологичен напредък в авиацията, двигателите, материалите и навигацията, реалността остава изненадващо консервативна - пътническите самолети няма да преминават звуковата бариера отново поне още едно поколение. Това прогнозира капитан Джок Лоу, бивш главен пилот на Concorde на British Airways, който говори по повод 50-годишнината от първите исторически полети през януари 1976 година.

Тогава, на 21 януари, Concorde излита едновременно от Лондон и Париж, превръщайки се в технологична сензация и символ на амбицията на Европа да бъде лидер в авиацията. Полетите през Атлантика се съкращават до малко над три часа - нещо, което и днес звучи впечатляващо. Въпреки това, половин век по-късно, светът все още няма пътнически самолет, който да предложи подобна комбинация от скорост, капацитет и регулярна експлоатация.

Търговската експлоатация на самолета продължава 27 години - до 2003 г., когато първо Air France, а малко по-късно и British Airways, прекратяват полетите.

Днес редица компании работят върху идеи за наследник на Concorde, но реалните предизвикателства се оказват далеч по-сериозни от чисто инженерните. Основният проблем не е дали може да се създаде свръхзвуков самолет, а дали той може да бъде икономически, екологично и политически приемлив. Шумът при излитане и кацане остава огромно препятствие, а звуковият удар прави полетите над суша изключително спорни от регулаторна гледна точка.

Към това се добавя и по-краткият обсег в сравнение със съвременните подзвукови самолети, които днес летят по-далеч, по-тихо и с много по-добра горивна ефективност. Не на последно място идва и екологичният фактор - въздействието върху горните слоеве на атмосферата, където замърсяването се разсейва много по-бавно, превръща мащабната експлоатация в сериозен проблем.

Спореде капитан Лок, Ако светът все пак стане свидетел на завръщане на свръхзвуковите пътнически полети, това по-скоро ще стане в Китай, а не в Европа или САЩ. Причината е комбинация от мащабен вътрешен пазар, държавна подкрепа за стратегически технологии и различен регулаторен подход.

(Със съкращения, от kaldata.com )