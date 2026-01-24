Учени разкриха характеристика, която прави кучетата уникални

Ново проучване разкрива колко сложен и уникален е чревният микробиом на кучетата, като предлага най-подробната досега картина на бактериите, които живеят в храносмилателната система на нашите четириноги приятели, пише Newsweek.

Изследването, ръководено от учени от Института Waltham Petcare, надгражда предишни научни работи, които разчитаха основно на данни от хора и ограничени референтни бази. Новият подход осигурява много по-ясна и точна представа за микробите в кучешките черва.

Използвайки данни от архива на Mars Petcare, екипът анализира ДНК от 501 фекални проби, събрани от 107 здрави кучета от САЩ и Европа.Процесът довежда до идентифицирането на 5 753 метагеномно сглобени генома (MAGs), обединени в 1 031 различни щама. От тях 982 са напълно нови, 89 представляват нови видове, а 10 – нови родове бактерии.

Анализът разкрива и основен набор от бактериални видове, които съставляват по-голямата част от микробите в червата на здрави кучета. Това откритие показва, че кучешкият чревен микробиом е наистина уникален и не може да бъде сравняван с този на други видове.

Много от новооткритите бактериални щамове произвеждат важни ензими и метаболити, които могат да влияят върху имунната система или да осигуряват хранителна подкрепа за клетките на чревната лигавица.

Сред тях са и т.нар. CAZymes – ензими, които разграждат сложни хранителни фибри. Наличието им в редица познати бактериални видове в кучешките черва за първи път ясно показва ключовата роля на микробиома в храносмилането на кучетата.

Изследването също така установява, че голям процент от метаболитните пътища са свързани с обмяната на въглехидрати, което потвърждава, че кучетата разчитат на своя микробиом, за да усвояват определени хранителни вещества.Учените проверяват и дали микробиомът може да бъде вреден. С помощта на инструмента AMRFinderPlus, който открива гени за антимикробна резистентност, стрес и вирулентност, новооткритите бактерии са изследвани за признаци на патогенност.

Резултатите показват, че повечето от новите бактерии са коменсални – те живеят в червата, без да причиняват вреда, и не съдържат токсини или гени за антибиотична резистентност.

Това откритие значително разширява знанията за тази важна микробна общност, която играе съществена роля за метаболизма, имунитета и защитата на кучетата.

Д-р Грегъри Амос, старши мениджър „Научни изследвания“ в Waltham, заяви:

„С новото ни, задълбочено разбиране за това какво прави кучешкия чревен микробиом уникален, ние никога не сме били по-добре подготвени да разработваме решения, които подобряват живота на кучетата.“

Каталогът Waltham за кучешкия чревен микробиом вече е достъпен като ресурс за учени по целия свят и може да се прилага при всички породи, възрасти, пол и географски региони.

В крайна сметка тези нови прозрения могат да доведат до по-персонализирани грижи за кучетата, съобразени с техните индивидуални биологични нужди.