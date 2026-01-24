Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Изгарянето на дърва за отопление на домовете през зимата може да е свързано с около 8 600 преждевременни смъртни случая годишно в Съединените щати, предупреждава ново проучване, пише Newsweek.

Изследователите са установили, че битовото изгаряне на дървесина (Residential Wood Combustion – RWC) допринася за около 21,9% от зимните емисии на фини прахови частици (PM2.5) в континенталната част на САЩ.

Излагането на фини прахови частици – един от замърсителите, регулирани от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) – е „обстойно и убедително свързано с неблагоприятни здравни последици, включително респираторни и сърдечно-съдови заболявания, както и повишена смъртност“, пишат авторите на изследването.

Последното проучване показва, че RWC има „неочаквано голям принос към замърсяването с PM2.5 в метрополитните райони“, се казва в изявление на Американската асоциация за развитие на науката (AAAS).„Фините прахови частици, свързани с RWC, се пренасят през границите на отделните щати, особено в многощатни метрополни зони като Ню Йорк, Филаделфия и Вашингтон, окръг Колумбия“, отбелязват учените в изследването.

Само 2% от домакинствата в САЩ използват изгаряне на дърва като основен източник на отопление – под формата на хидронни отоплителни системи, печки и котли на дърва или пелетни печки.

Въпреки това, Националният инвентар на емисиите на EPA за 2023 г. заключава, че „тези източници заедно представляват значителен дял от зимните емисии на PM2.5“, което в крайна сметка влияе върху качеството на въздуха и човешкото здраве, обясняват от AAAS.

Според проучването, RWC се оценява, че произвежда около 485 000 тона първични емисии на PM2.5 годишно, което е повече от двойно спрямо общите първични емисии от транспортния сектор (без да се отчита прахът от пътищата) и близо 28% от всички зимни емисии на PM2.5 в САЩ.

„Макар че битовото изгаряне на дървесина отделя повече PM2.5 на единица произведена енергия в сравнение с други технологии за битово отопление, глобалната употреба на този тип отопление може да нараства“, предупреждават учените.

Според Доклада за състоянието на глобалния въздух за 2025 г., замърсяването на външния въздух с PM2.5 причинява около 4,9 милиона смъртни случая годишно в световен мащаб, което е повече от всяка друга категория замърсяване. В САЩ излагането на PM2.5 се смята, че води до между 95 000 и 300 000 преждевременни смъртни случая годишно, се посочва в изследването.

Учените заключават:

„Целенасочени стратегии за намаляване на емисиите от битово изгаряне на дървесина, насочени към региони с лошо качество на въздуха през зимата, биха могли да бъдат ефективен от гледна точка на ресурсите подход за подобряване на качеството на въздуха, намаляване на преждевременните смъртни случаи от замърсяване и ограничаване на неравномерното разпределение на замърсяването.“