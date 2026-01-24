Нов океан се ражда, докато Африка се разделя на два континента

Разломът се случва по протежение на Източноафриканския рифт (EAR), където източната част на Африка – Сомалийската тектонична плоча – постепенно се откъсва от по-голямата Нубийска плоча, която формира останалата част от континента, съобщава Newsweek.

Процесът на разцепване е изключително бавен и ще са необходими десетки милиони години, за да настъпи пълното разделяне, като движението е едва няколко милиметра годишно.

Нубийската и Сомалийската плочи също се отделят от Арабската плоча на север, като по този начин се оформя Y-образна система от рифтове. Тези плочи се пресичат в района Афар в Етиопия, известен като „тройна точка“. Това е едно от редките места на Земята, където се срещат три тектонични рифта – Етиопският рифт, рифтът на Червено море и рифтът на Аденския залив.

Формиран през миоцена преди около 25 милиона години, Източноафриканският рифт започва от тройната точка в Афар и в момента се простира на приблизително 3 500 километра – от Червено море до Мозамбик. Източното му разклонение преминава през Етиопия и Кения, а западното следва дъгообразен път от Уганда до Малави.

Земната кора в района на Афар вече е изключително тънка, а части от терена се намират под морското равнище, като две от разклоненията на рифта вече са залети от водите на Червено море и Аденския залив. Според учените, след като долината, която ги свързва, се понижи достатъчно, морската вода ще започне да нахлува, образувайки нов океански басейн между разделящите се плочи.

„Скоростта на разтягане е най-висока на север, затова нови океани ще започнат да се формират първо там“, заяви геофизикът от Virginia Tech д-р Сара Стампс пред ECONews.

Смята се, че тектоничните плочи се раздалечават средно с около 7 милиметра годишно. Затова образуването на пространство, достатъчно голямо за цял океански басейн, ще отнеме много милиони години. Въпреки това, този бавен процес може да повлияе на живота на хората много по-рано чрез сеизмични и вулканични рискове.

Земната кора е съставена от 15 до 20 тектонични плочи, които бавно се движат върху разтопената магмена мантия под тях. Геолозите отдавна смятат, че под района на Афар се намира мантиен плюм – колона от издигащ се горещ материал, която подпомага разкъсването на земната кора.Изследване, публикувано този месец в Journal of African Earth Sciences, разкрива нови данни за магнитната структура на земната кора в региона Афар и за начина, по който Африканският континент се разцепва.

Нов анализ на магнитни данни от края на 60-те години на миналия век показва, че Африка и Арабия първоначално са се разделили, следвайки една основна пукнатина, свързана с рифтовете на Червено море и Аденския залив. Африканският рифт се е формирал по-късно, вероятно под въздействието на мощен мантиен „суперплюм“, и остава активен и днес.

Проучване, публикувано през юни миналата година в Nature Geoscience, предполага, че процесът на разцепване може да се задвижва от пулсиращи, подобни на сърдечен ритъм потоци от разтопена скала, издигащи се от дълбините на Земята.

„Установихме, че мантията под Афар не е нито еднородна, нито статична – тя пулсира, а тези пулсации носят отчетливи химични сигнатури“, заяви водещият автор и геолог Ема Уотс.

„Тези възходящи импулси от частично разтопена мантия се насочват от раздалечаващите се плочи отгоре. Това е от ключово значение за разбирането ни за взаимодействието между вътрешността на Земята и нейната повърхност.“