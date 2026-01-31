Квантовата бомба: „Q-Day“ може да промени живота ни завинаги

Опасенията на специалистите се засилват

През тази година може да настъпи т.нар. „Q-Day“ – моментът, в който квантовите компютри ще сринат глобалната дигитална сигурност и ще разтърсят световната финансова система. Такъв апокалиптичен сценарий очертава датската Saxo Bank в годишните си „шокиращи прогнози“, цитирани от Daily Mail.

Според прогнозата криптовалутите ще се сринат, цената на златото може да се удвои, а доверието във финансовите институции ще рухне. Хората ще започнат да трупат кеш, ще се върнат към физически активи и дори към писмена комуникация на хартия, след като всяка тайна, някога поверена на интернет, стане достъпна.

„Q-Day“ се описва като моментът, в който достатъчно мощен квантов компютър ще успее да разбие съвременните системи за криптиране. Това би направило уязвими имейли, банкови сметки, криптовалутни портфейли, медицински и криминални досиета, както и правителствени и военни тайни.

Експертите предупреждават, че дори най-сигурните днес алгоритми за защита няма да издържат на квантови атаки. Криптовалути като биткойн са особено застрашени, тъй като разчитат именно на криптографска защита, която квантовите машини могат да преодолеят за секунди.

Квантовите компютри използват т.нар. кюбити, които могат да бъдат едновременно нула и единица – нещо невъзможно за традиционните компютри. Това им позволява да обработват огромни количества информация с немислима скорост. Според физика сър Питър Найт задачи, които биха отнели „възрастта на Вселената“ за изчисление на сегашните суперкомпютри, могат да бъдат решени за секунди.

Опасенията на специалистите се засилват и от факта, че вече се прилага стратегията „събирай сега, декриптирай по-късно“, при която хакери трупат криптирани данни с цел да ги разчетат, когато квантовите технологии го позволят. Това поставя под риск информация, която трябва да остане защитена десетилетия.

Британската разузнавателна служба GCHQ разкри, че хакерска операция, свързвана с Китай, е атакувала над 80 държави още от 2021 г., като е събирала чувствителни данни от правителства, енергийни компании, транспортни системи и военни структури.

Въпреки че компании като Apple вече разработват криптиране, устойчиво на квантови атаки, тези решения не могат да защитят информация, криптирана по старите методи.

Големите технологични компании ускоряват надпреварата. IBM планира квантов суперкомпютър, устойчив на грешки, до 2029 г., а Microsoft твърди, че пробивът е „въпрос на години“. Google вече демонстрира машина, която решава за минути задача, непосилна за най-мощните суперкомпютри в рамките на съществуването на Вселената.

Някои експерти смятат, че Q-Day няма да настъпи внезапно, а ще се прояви постепенно – или дори вече да е започнал, без светът да го осъзнава.