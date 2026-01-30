Учени откриха сериозна заплаха за рибите в Тихия океан

Във Фиджи почти 75% от рибите съдържат микропластмаси

Една трета от рибите, които живеят в отдалечените крайбрежни води на островните страни и територии в Тихия океан, са замърсени с микропластмаси, като процентът е особено висок във Фиджи, според анализ, публикуван в списанието „PLOS One“.

Замърсяването с микропластмаси в морските екосистеми е световен проблем, който засяга както екосистемите, така и човешкото здраве. Въпреки отдалеченото си географско положение, островните страни и територии в Тихия океан (PICTs) са особено уязвими към замърсяването с микропластмаси поради бързата урбанизация, но и поради ограничените системи за управление на отпадъците и водите.

Изследователите са проучили наличието на микропластмаси в 878 крайбрежни риби от 138 вида, уловени от местни рибарски общности около Фиджи, Тонга, Тувалу и Вануату.

Както установиха, около една трета от рибите съдържаха поне едно микропластично частица, но процентите на замърсяване се различаваха значително между островите. В Фиджи почти 75% от рибите съдържаха микропластмаси, което е значително по-висок процент от световния средностатистически процент от 49%. Въпреки това, макар честотата на появата на микропластмаси да беше висока, количеството пластмаса, открито във всяка риба, беше много малко. За разлика от това, едва 5 % от рибите, уловени във Вануату, бяха замърсени с микропластмаси.

Въпреки че всеки остров е дом на различни рибни популации, два вида бяха открити и в четирите района, като и при двата бяха наблюдавани по-високи нива на замърсяване във Фиджи в сравнение с другите острови.

Високият процент на замърсяване във Фиджи в сравнение с другите острови

и със средния световен показател вероятно се дължи на високата гъстота на населението, разширеното крайбрежно развитие и по-малко ефективните практики за управление на отпадъците.

Използвайки данни от глобална база данни за видове риби, изследователите проучиха как различни екологични характеристики, като хранене, стратегия за хранене и околна среда, влияят върху нивата на замърсяване с микропластмаси. Рибите от рифовете и рибите от дълбините са били заразени с микропластмаси по-често в сравнение с рибите от открито море, крайбрежните райони и лагуните.

Освен това видовете, които се хранят с безгръбначни, рибите, които търсят храна на дъното, и видовете, които използват тактики на изненада, за да уловят плячката си, са по-склонни да съдържат микропластмаси.

Проучването подчертава широко разпространеното наличие на замърсяване с микропластмаси дори в някои от най-отдалечените части на планетата.