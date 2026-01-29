Обезлесяването засилва горещите вълни по света

Действат като „тих усилвател“ на жегата

Ограничаването на последиците остава възможно

Обезлесяването и бързото усвояване на земи рязко увеличават горещите вълни, надхвърляйки последствията от глобалното затопляне, предаде Синхуа, като цитира резултатите от ново изследване на учени.

Проучването, публикувано в списание Communications Earth & Environment, установи, че обезлесяването с цел усвояване на земи действат като „тих усилвател“ на жегата, изостряйки горещите вълни отвъд влиянието на парниковите газове, съобщиха от Australian Research Council Center of Excellence for 21st Century Weather.

Резултатите са пряко свързани с настоящите климатични предизвикателства, които стоят пред Австралия, след които горещите вълни, засегнали голяма част от страната този месец, в съчетание с горски пожари, заяви ръководителят на изследването Олуафеми Адиъри от изследователски център, намиращ се в Австралийския национален университет, предаде БТА.

Изследователите доказват, че премахването на растителността лишава ландшафтите от естествената им охлаждаща система. „Това усилва жегата на местно ниво и в комбинация с висока влажност води до по-опасни и по-дълготрайни горещи вълни“, каза Адиъри.

Екипът е използвал метода климатично моделиране с помощта на изкуствен интелект за анализ на времето в Африка, но е установил универсални физични механизми, които могат да се отнасят пряко и за климата в Австралия. Там също бързото застрояване и унищожаването на растителността променят климата.

Според резултатите продължителността на горещите вълни в някои африкански региони може да се удължи до 12 пъти до 2100 г., ако парниковите емисии и ерозията на почвите продължат.

Въпреки това ограничаването на последиците остава възможно - намаляването на емисиите и опазването на естествената растителност биха могли да понижат тежестта на горещите вълни с около 30 процента, сочи проучването.